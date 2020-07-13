2020-07-13T08:28:42+03:00
Общество

Land Rover, чтобы погреться: задержанный в Уссурийске пьяный угонщик получил срок

Мужчина не впервые сел нетрезвым за руль и не впервые попал на скамью подсудимых
Никита СЕРГЕЕВ
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Тот самый автомобиль, в котором грелся угонщик. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску.Тот самый автомобиль, в котором грелся угонщик. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску.
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Уссурийский районный суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому в угоне транспортного средства и нарушении правил дорожного движения.

Осенью прошлого года во время патрулирования улиц Ленинградская-Комарова в Уссурийске сотрудники ГИБДД остановили Land Rover, за рулем которого находился нетрезвый мужчина. Опьянение в дальнейшем подтвердила экспертиза. Документов на внедорожник у водителя не оказалось.

31-летнего ранее судимого жителя села Струговка доставили в отдел полиции, где выяснилось, что машину мужчина увел со двора в селе Каменушка. Там гражданин подрабатывал на стройке разнорабочим и сердобольный хозяин оставил ему ключи, чтобы работяга мог время от времени погреться в салоне авто. Но недисциплинированный работник в какой-то момент «согрелся» алкоголем и решил покататься на мощной машине по городским улицам. Кстати, проверка по базам ГИБДД показала, что мужчина уже привлекался за «пьяное вождение».

Чуть позже и 45-летний владелец джипа обратился в городскую полицию с заявлением об угоне автомобиля. Транспортное средство возвращено владельцу, а против задержанного были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 166 и по статье 264.1 УК РФ. В период расследования дел подозреваемый находился под стражей.

И вот теперь суд признал подсудимого виновным и назначил ему лишение свободы на 1 год и 3 месяца с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на 1 год 6 месяцев, сообщила пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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