Министр сельского хозяйства Приморья объяснил рост цен на картошку

13 Июль 2020 2020-07-13T09:04:00+03:00

По заверению чиновника, через неделю стоимость картофеля в крае упадет до уровня прошлогодней

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Цены на картофель в Приморье удалось стабилизировать, после того, как местные сельхозпроизводители начали поставки нового урожая на оптовые базы, заверяют региональные власти.

По словам министра сельского хозяйства края Андрея Бронца, сегодня Приморье полностью обеспечивает себя картофелем. Более того, в связи с большими затратами на хранение сельчане стараются сразу продать убранный урожай — происходит обвал цены.

Недавний взлет цен на картошку краевой министр объяснил сезонным недостатком местного продукта на рынках региона, который был усугублен отсутствием в этом году поставок из южных провинций Китая. Сейчас приморские аграрии уже начали копать свой картофель и поставлять его на оптовые базы.

— Через два дня в Приморье начнется массовая уборка картофеля. Цена на него будет падать и до 20 июля сравнится с прошлогодней, — заявил министр на прошедшей пресс-конференции.

По данным пресс-службы правительства Приморья, по состоянию на 10 июля цена картофеля на оптовой базе «Дружба» составляет 50-65 рублей за килограмм, молодого — 55-70 рублей. Это почти в два раза ниже по сравнению с предшествующей неделей.

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ИСТОЧНИК KP.RU