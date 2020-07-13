Хореографическое училище ДВФУ станет краевым

13 Июль 2020 2020-07-13T10:10:21+03:00

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Хореографическое училище ДВФУ, расположенное во Владивостоке на улице Фонтанная, передадут в управление краевого министерства образования. Такое решение приняли 13 июля на совещании губернатора Приморья с руководством вуза.

— В наш адрес поступают многочисленные обращения от родителей воспитанников Хореографического училища ДВФУ, которые сообщают, что в вузе им отказывают в наборе в 1 и 5 классы. Мы приняли решение о том, чтобы взять учреждение под свою опеку. Знаем, что есть вопросы, связанные с его реконструкцией, созданием специализированных классов для проведения уроков химии, физики, биологии и информатики — нужно оборудовать соответствующие помещения, чтобы обеспечить полноценный образовательный процесс, — заявил Кожемяко.

Сейчас в училище обучается сейчас 122 ребенка. Как сообщила проректор по перспективным проектам и новой инфраструктуре ДВФУ Елена Харисова, вопрос с отсутствием классов для предметов естественнонаучного профиля раньше решался переносом занятий в другие структурные подразделениях вуза. Сейчас ДВФУ предлагает найти новое решение с площадями для занятий.

— На Спиридонова, 9, есть хорошее, подходящее для проведения образовательного процесса помещение, где требуется небольшой ремонт. Само здание, как и земля под ним, уже находятся в собственности края. Вуз осуществляет свою деятельность на основании договора о безвозмездном пользовании. Мы готовы это здание рассмотреть к передаче обратно Приморью, — сообщила Елена Харисова.

Губернатор считает что оба здания: на Фонтанной, 36 и Спиридонов, 9 — передавать в управление краевого министерства образования.

— С дальнейшими вопросами будем на месте разбираться. Посмотреть, как будет идти реконструкция, чтобы предусмотреть, что можно сделать и что лучше будет сделать для оборудования классов физики, химии и других предметов. Подготовить смету. Если не успеем в этом году, продолжим в следующем. Но ситуацию нужно урегулировать, — считает Кожемяко.

СПРАВКА:

Хореографическое училище ДВФУ — специализированное учебное заведение, аналогов которому нет на Дальнем Востоке. В учреждении применяется интегрированная форма обучения: общеобразовательные предметы сочетаются с дисциплинами дополнительного хореографического образования. Было создано на базе существовавшей с 1994 года Краевой хореографической школы. Училище располагается в историческом здании по адресу Фонтанная, 36.

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ИСТОЧНИК KP.RU