В Приморье автомобиль скорой помощи попал в ДТП, в больницу отвезли сразу 5 человек
В Приморском крае произошло серьезное ДТП с участием кареты скорой помощи. Машина, на борту с больным, столкнулась с двумя авто на одном из перекрестков в Уссурийске. Травмы различной степени тяжести получили 5 человек.
Авария произошла 11 июля в 02:30 недалеко от дома №36 на улице Комсомольская. Ford Tranzit двигался с проблесковыми маячками синего со стороны улицы Комарова в направлении Пушкина. Скорая выполняя неотложную транспортировку больного, выехала на регулируемый перекресток на красный свет. Однако другие автомобилисты не успели среагировать на маневр, хоть и должны были пропустить спецтранспорт.
Ford сначала столкнулся c Toyota Mark II, после чего по инерции отлетел в Toyota Harrier. Помощь медиков понадобилась 5 пострадавшим. Как рассказали «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ПК, водитель Mark II был направлен на амбулаторное лечение с ушибом головы. Его пассажир получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ушибы грудной клетки и ноги. Другая пассажирка поранила губу и сильно ушибла плечо. Всех пострадавших госпитализировали.
В Приморье скорая помощь столкнулась с 2 авто.Видео: dps_usk
Что касается тех, кто сидел в скорой – помимо пациента, который и так ехал в больницу на амбулаторное лечение попало и сопровождение. У пассажиров зафиксированы ушибы, ссадины и кровоподтеки. По факту ЧП сейчас проводится проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU