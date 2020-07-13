2020-07-13T12:58:56+03:00
Общество

Экспресс-тесты на COVID-19 появились в магазинах Владивостока и Артема

Стоит один такой комплект 1350 рублей
Никита СЕРГЕЕВ
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Экспресс-тесты не являются медицинским товаромЭкспресс-тесты не являются медицинским товаромФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Экспресс-тесты на наличие COVID-19 появились в магазинах Приморского края. Для изучения покупательского спроса на этот товар пробную партию закупила торговая сеть «Реми». Купить экспресс-тесты можно в супермаркетах этой сети во Владивостоке и Артеме, сообщает пресс-служба правительства Приморья.

Как заявляют специалисты, данные экспресс-тесты не являются медицинским товаром. Более того, результат их показаний не может служить единственным и окончательным основанием для постановки диагноза. Тест носит информационный характер и в случае, если он окажется положительным или вызывает сомнения, необходимо обратиться в медицинское учреждение.

— Работа по обеспечению доступности для населения защитных масок, перчаток, а теперь и экспресс-тестов проведена по поручению губернатора. Мы мониторим ситуацию и следим, чтобы все это было в наличии в торговых сетях, — сообщил заместитель председателя краевого Правительства Константин Шестаков.

Пресс-служба правительства Приморского края напоминает, что в июне в регионе появились зарегистрированные тест-системы для оперативной диагностики антител к коронавирусу. Это позволило ускорить процесс медицинского тестирования и разгрузить лаборатории. Планируется, что скоро срок ожидания результатов анализа на COVID-19 сократится до трех дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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