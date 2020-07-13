Волонтеров поблагодарят за помощь населению в период пандемии коронавируса

13 Июль 2020 2020-07-13T11:31:23+03:00

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Несколько сотен волонтеров и представителей общественных организация в Приморье отметят благодарностью за вклад в оказание помощи населению в период пандемии COVID-19.

Активная гражданская позиция во время борьбы с распространением коронавируса объединила людей самых разных возрастов и профессий. За четыре месяца непростой эпидемиологической ситуации участники волонтерского движения, организованного на базе регионального отделения Партии, приняли и исполнили порядка 25 тысяч заявок по всему Приморскому краю: это и приобретение продуктов первой необходимости, и оказание помощи по хозяйству, и доставка бесплатных продовольственных наборов для граждан, находящихся в группе риска по возрасту.

Отметим, что в работу волонтерского центра ЕР, объединившего общественные организации «Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики», «Матери России», сторонники «Единой России», «Молодая гвардия Единой России», по призыву губернатора, секретаря регионального отделения Олега Кожемяко подключился и бизнес, именно поэтому удалось оказать реальную помощь десяткам тысяч жителей края.

Большие партии гуманитарной помощи были сформированы по заявкам и переданы нуждающимся приморцам. Среди них – одинокие пенсионеры, ветераны войны, многодетные матери, семьи в трудной жизненной ситуации.

Награждение волонтеров в рамках акции регионального отделения «Единой России» «Спасибо за добро» проведут члены Президиума регионального политсовета Партии. Они также вручат грамоты губернатора Приморского края и памятные сувениры воспитанникам детских домов – победителям конкурса «Хоровод детских улыбок», являющегося частью масштабного партийного проекта «Приморье – территория добра».