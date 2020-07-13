2020-07-13T11:31:23+03:00
Общество

Волонтеров поблагодарят за помощь населению в период пандемии коронавируса

Акция «Спасибо за добро» охватит все Приморье
Поделиться:
Изменить размер текста:

Несколько сотен волонтеров и представителей общественных организация в Приморье отметят благодарностью за вклад в оказание помощи населению в период пандемии COVID-19.

Активная гражданская позиция во время борьбы с распространением коронавируса объединила людей самых разных возрастов и профессий. За четыре месяца непростой эпидемиологической ситуации участники волонтерского движения, организованного на базе регионального отделения Партии, приняли и исполнили порядка 25 тысяч заявок по всему Приморскому краю: это и приобретение продуктов первой необходимости, и оказание помощи по хозяйству, и доставка бесплатных продовольственных наборов для граждан, находящихся в группе риска по возрасту.

Отметим, что в работу волонтерского центра ЕР, объединившего общественные организации «Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики», «Матери России», сторонники «Единой России», «Молодая гвардия Единой России», по призыву губернатора, секретаря регионального отделения Олега Кожемяко подключился и бизнес, именно поэтому удалось оказать реальную помощь десяткам тысяч жителей края.

Большие партии гуманитарной помощи были сформированы по заявкам и переданы нуждающимся приморцам. Среди них – одинокие пенсионеры, ветераны войны, многодетные матери, семьи в трудной жизненной ситуации.

Награждение волонтеров в рамках акции регионального отделения «Единой России» «Спасибо за добро» проведут члены Президиума регионального политсовета Партии. Они также вручат грамоты губернатора Приморского края и памятные сувениры воспитанникам детских домов – победителям конкурса «Хоровод детских улыбок», являющегося частью масштабного партийного проекта «Приморье – территория добра».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Летние каникулы под «Родительским контролем» «Ростелекома»
«Машины в хлам»: между Фокино и Большим Камнем жесткое ДТП
Волонтеров поблагодарят за помощь населению в период пандемии коронавируса
Экспресс-тесты на COVID-19 в магазинах Владивостока и Артема
В Приморье автомобиль скорой помощи попал в ДТП, в больницу отвезли сразу 5 человек
Хореографическое училище ДВФУ станет краевым
Хоть сейчас: аэропорт Владивостока готов возобновить международное авиасообщение
Министр сельского хозяйства Приморья объяснил рост цен на картошку
Land Rover, чтобы погреться: задержанный в Уссурийске пьяный угонщик получил срок
Роспотребнадзор проверит 25 пляжей Приморья перед открытием купального сезона
Масочный режим во Владивостоке никто не отменял: комиссии составляют протоколы
Жительница Уссурийска покусала одного полицейского, а на втором порвала форму
Новая западня инфекции? В Приморье растет число тяжелых пациентов с COVID-19
Ведущая детская больница Приморья получила новую медицинскую технику
Автомобиль, выехавший на «встречку» на мосту в Приморье, едва не спровоцировал лобовое ДТП
Сбербанк выпустил масштабное обновление мобильного приложения
У «Земли леопарда» появился новый сайт
На заводе «Русский Минтай» начата пусконаладка оборудования
Искусственный интеллект МТС поможет сохранить дальневосточного леопарда
«Мамкин дрифтер довыпендривался»: в центре Владивостока Mark протаранил ограждения и вылетел на тротуар