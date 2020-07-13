2020-07-13T11:42:56+03:00
Происшествия

«Машины в хлам»: между Фокино и Большим Камнем жесткое ДТП

Совсем недавно здесь положили новый асфальт, и теперь некоторые водители едут с превышением [видео]
Сергей БАЛАНОВ
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ДТП на юге ПриморьяДТП на юге Приморья
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Читатели «КП-Владивосток» прислали видео с места аварии на трассе между Большим Камнем и Фокино. Две иномарки разбиты, что называется, «в хлам» и вряд ли подлежат постановлению.

О пострадавших и погибших пока не сообщается. На месте уже работают спасатели. Движение затруднено.

ДТП на юге Приморья.

Отметим, что трассу между Артемом и Фокино недавно основательно отремонтировали. Здесь новый асфальт и пока не везде есть разметка. К сожалению, хорошая дорога провоцирует нарушителей скоростного режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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