«Машины в хлам»: между Фокино и Большим Камнем жесткое ДТП
Читатели «КП-Владивосток» прислали видео с места аварии на трассе между Большим Камнем и Фокино. Две иномарки разбиты, что называется, «в хлам» и вряд ли подлежат постановлению.
О пострадавших и погибших пока не сообщается. На месте уже работают спасатели. Движение затруднено.
ДТП на юге Приморья.
Отметим, что трассу между Артемом и Фокино недавно основательно отремонтировали. Здесь новый асфальт и пока не везде есть разметка. К сожалению, хорошая дорога провоцирует нарушителей скоростного режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU