«Машины в хлам»: между Фокино и Большим Камнем жесткое ДТП

13 Июль 2020 2020-07-13T11:42:56+03:00

Совсем недавно здесь положили новый асфальт, и теперь некоторые водители едут с превышением [видео]

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Читатели «КП-Владивосток» прислали видео с места аварии на трассе между Большим Камнем и Фокино. Две иномарки разбиты, что называется, «в хлам» и вряд ли подлежат постановлению.

О пострадавших и погибших пока не сообщается. На месте уже работают спасатели. Движение затруднено.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/790167" frameborder="0"></iframe> ДТП на юге Приморья.

Отметим, что трассу между Артемом и Фокино недавно основательно отремонтировали. Здесь новый асфальт и пока не везде есть разметка. К сожалению, хорошая дорога провоцирует нарушителей скоростного режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU