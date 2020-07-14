Еще одна ярмарка «выходного дня» появится во Владивостоке 25 июля

14 Июль 2020 2020-07-14T00:34:08+03:00

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Сельскохозяйственная ярмарка заработает на новой торговой площадке во Владивостоке. 25 июля на месте бывшего трамвайного кольца на 3-й Рабочей (ул. Жигура, 2-б) в широком ассортименте будет представлена продукция приморских производителей: хлеб и хлебобулочные изделия, молочная продукция, мясные и колбасные изделия, различная рыбопродукция, яйца, дикоросы, продукция пчеловодства, свежие ягоды и фрукты, зелень, овощи и другие продуктовые товары.

Сейчас идет работа по подготовке территории к началу торговли. На месте будущей ярмарки специалисты МУПВ «Владивостокское электрическое предприятие» (ВПЭС) протягивают воздушную линию электропередачи.

— Мы зашли на объект неделю назад. Здесь пришлось сначала наводить порядок: убирать старые рельсы, землю и демонтировать четыре старых металлических столба, которые стояли по центру площади. В пятницу дорожники уложили асфальт, и мы сразу приступили к строительству воздушной линии, — рассказал мастер участка по ремонту и монтажу воздушных линий ВПЭС Константин Корсаков.

Ярмарка будет работать каждые субботу и воскресенье до 26 января. По субботам с 9 до 18 часов, а по воскресеньям с 9 до 17.

Специалисты протягивают воздушную линию электропередачи. Фото: пресс-служба МУПВ ВПЭС

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ИСТОЧНИК KP.RU