Более 1100 метров металлического барьера разделят Выселковую во Владивостоке посередине
Двустороннее барьерное ограждение начали возводить дорожные рабочие на улице Выселковой во Владивостоке. Металлическое ограждение длиной 1132 метра послужит дополнительным элементом безопасности на дороге, которая отличается интенсивным движением, сообщает пресс-служба администрации города.
По данным управления дорог и благоустройства мэрии, работы на объекте на основе муниципального заказа ведет ИП «Куртмуллаев Ратмир Вазизович».
— Планируется, что обустройство ограждения на разделительной полосе улицы Выселковой продлится до конца недели. Просим водителей быть внимательными на участке и по возможности снижать скорость — здесь работают люди, — отметили представители управления.
В этом году во Владивостоке уже установлено почти 500 погонных метров дорожного ограждения на транспортном кольце улицы Толстого. Всего до конца года в городе планируется провести подобные работы по ликвидации очагов концентрации ДТП по 17 адресам. Они определены мэрией совместно с ГИБДД.
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ИСТОЧНИК KP.RU