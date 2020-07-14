Более 1100 метров металлического барьера разделят Выселковую во Владивостоке посередине

14 Июль 2020 2020-07-14T01:11:50+03:00

Дополнительный элемент безопасности на дороге поможет снизить количество ДТП на этом участке

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Двустороннее барьерное ограждение начали возводить дорожные рабочие на улице Выселковой во Владивостоке. Металлическое ограждение длиной 1132 метра послужит дополнительным элементом безопасности на дороге, которая отличается интенсивным движением, сообщает пресс-служба администрации города.

По данным управления дорог и благоустройства мэрии, работы на объекте на основе муниципального заказа ведет ИП «Куртмуллаев Ратмир Вазизович».

— Планируется, что обустройство ограждения на разделительной полосе улицы Выселковой продлится до конца недели. Просим водителей быть внимательными на участке и по возможности снижать скорость — здесь работают люди, — отметили представители управления.

В этом году во Владивостоке уже установлено почти 500 погонных метров дорожного ограждения на транспортном кольце улицы Толстого. Всего до конца года в городе планируется провести подобные работы по ликвидации очагов концентрации ДТП по 17 адресам. Они определены мэрией совместно с ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU