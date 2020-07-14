Дело убийц продавщицы из приморского поселка Ракушка направится в суд

14 Июль 2020 2020-07-14T01:55:40+03:00

Два жителя поселка Тимофеевка в Приморье убили и ограбили местную продавщицу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два собутыльника в ноябре 2019-го зарезали женщину, когда у них закончились деньги на алкоголь

Изменить размер текста: A A

Заместитель прокурора Приморского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против двух жителей Ольгинского района, обвиняемых п. п. «ж, з» части 2 статьи 105, пункту «в» части 4 статьи 162 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбойным нападением».

В ноябре прошлого года жители поселка Тимофеевка, выпив алкоголя, захотели продолжить застолье, но финансов на пьянку не было, поэтому было решено ограбить знакомую хозяйку продуктового магазина. Вооружившись кухонным ножом, мужчины пришли в магазин к окончанию рабочего дня и, выдумав предлог, уговорили женщину подвезти их в поселок Ракушка, где проживала продавец.

Когда машина отъехала от населенного пункта, преступники заставили женщину остановить автомобиль и убили жертву несколькими ударами ножа в грудь. Труп бросили в овраг рядом с дорогой.

Все что нашли «джентльмены удачи» в машине — 12 тысяч рублей. У собутыльников-убийц возникла идея вернуться на машине назад в магазин, чтобы утащить оттуда алкоголь и закуску. Однако злоумышленники заехали в кювет практически только тронувшись с места.

Знакомую машину в аварийной ситуации увидели местные жители, проезжавшие мимо. Люди остановились, чтобы помочь, но увидев в салоне автомобиля следы крови, бросились искать хозяйку транспортного средства. Мертвое тело оказалось совсем рядом. Бдительные сельчане задержали одного из убийц и вызвали сотрудников полиции. Второму участнику преступления удалось скрыться.

Теперь уголовное дело будет направлено в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU