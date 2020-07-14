Во Владивостоке «субарист» уснул и протаранил две машины

14 Июль 2020 2020-07-14T02:15:24+03:00

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В неприятную ситуацию в районе Снеговой пади во Владивостоке попал владелец Subaru. Как уверяют очевидцы, мужчина уснул за рулем. Стоило автомобилисту сомкнуть глаза, как он спровоцировал ДТП. Так что пробуждение добрым не назовешь.

Ноnda Fit тоже досталось. Фото: AK_VDK, dps_vl

Авария произошла в районе дома №32 на Анны Щетининой. Forester сначала заехал на бордюр, потом столкнулся Honda Fit, а после перевернулся, задев Toyota Allex. Все транспортные средства получили различные повреждения, но больше всего досталось виновнику происшествия. Теперь мужчине предстоит раскошелиться на восстановление авто. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/790329" frameborder="0"></iframe> Во Владивостоке авто совершило кульбит.Видео: AK_VDK

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ИСТОЧНИК KP.RU