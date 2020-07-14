2020-07-14T02:15:24+03:00
Происшествия

Во Владивостоке «субарист» уснул и протаранил две машины

От удара Forester перевернулся на крышу [фото, видео]
Милана СОКОЛ
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Автомобиль перевернулся на крышу в запаркованном дворе. Фото: AK_VDK, dps_vlАвтомобиль перевернулся на крышу в запаркованном дворе. Фото: AK_VDK, dps_vl
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В неприятную ситуацию в районе Снеговой пади во Владивостоке попал владелец Subaru. Как уверяют очевидцы, мужчина уснул за рулем. Стоило автомобилисту сомкнуть глаза, как он спровоцировал ДТП. Так что пробуждение добрым не назовешь.

Ноnda Fit тоже досталось. Фото: AK_VDK, dps_vl

Ноnda Fit тоже досталось. Фото: AK_VDK, dps_vl

Авария произошла в районе дома №32 на Анны Щетининой. Forester сначала заехал на бордюр, потом столкнулся Honda Fit, а после перевернулся, задев Toyota Allex. Все транспортные средства получили различные повреждения, но больше всего досталось виновнику происшествия. Теперь мужчине предстоит раскошелиться на восстановление авто. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Во Владивостоке авто совершило кульбит.Видео: AK_VDK

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ИСТОЧНИК KP.RU

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