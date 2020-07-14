2020-07-14T02:30:42+03:00
Общество

Житель Уссурийска «нашел» дорогой телефон на прилавке ларька и решил прикарманить [видео]

Находка обернулась уголовной статьей 158 УК РФ «Кража»
Никита СЕРГЕЕВ
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У 14-летней девочки из Уссурийска украли мобильный телефон стоимостью 30 тысяч рублей.У 14-летней девочки из Уссурийска украли мобильный телефон стоимостью 30 тысяч рублей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жительница Уссурийска обратилась в полицию с заявлением о том, что у ее 14-летней дочери похищен мобильный телефон стоимостью 30 тысяч рублей. Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия, опросили потерпевшую, изучили записи камер видеонаблюдения и выяснили, что девочка оставила телефон на прилавке торгового ларька на улице Пролетарской. Несовершеннолетняя обнаружила пропажу лишь вернувшись домой.

Однако камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину, который совершил хищение и вскоре сотрудники уголовного розыска задержали гражданина, схожего по приметам с разыскиваемым. 44-летнего местного жителя доставили в отдел полиции, где сознался в том, что взял телефон.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину, который совершил хищение телефона в Уссурийск.Видео: УМВД России по Приморскому краю

«Мобильник» вернули рассеянной хозяйке, а на мужчину возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». С похитителя взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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