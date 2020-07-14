Житель Уссурийска «нашел» дорогой телефон на прилавке ларька и решил прикарманить [видео]

14 Июль 2020 2020-07-14T02:30:42+03:00

У 14-летней девочки из Уссурийска украли мобильный телефон стоимостью 30 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

Жительница Уссурийска обратилась в полицию с заявлением о том, что у ее 14-летней дочери похищен мобильный телефон стоимостью 30 тысяч рублей. Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия, опросили потерпевшую, изучили записи камер видеонаблюдения и выяснили, что девочка оставила телефон на прилавке торгового ларька на улице Пролетарской. Несовершеннолетняя обнаружила пропажу лишь вернувшись домой.

Однако камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину, который совершил хищение и вскоре сотрудники уголовного розыска задержали гражданина, схожего по приметам с разыскиваемым. 44-летнего местного жителя доставили в отдел полиции, где сознался в том, что взял телефон.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="380" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/790332" frameborder="0"></iframe> Камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину, который совершил хищение телефона в Уссурийск.Видео: УМВД России по Приморскому краю

«Мобильник» вернули рассеянной хозяйке, а на мужчину возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». С похитителя взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU