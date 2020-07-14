А чума свиней никуда из Приморья и не уходила

14 Июль 2020 2020-07-14T03:03:28+03:00

Карантин по АЧС действует в Кировском, Яковлевском районах, Чугуевском муниципальном округе и Лесозаводске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Государственная ветеринарная инспекция Приморского края сообщила о новой вспышке в регионе африканской чумы свиней. Заболевание обнаружено в селах Степановка и Марьяновка Кировского района.

— В районе введен карантин. Сейчас ветеринарные врачи проводят мероприятия по предотвращению заболевания — дезинфекцию хозяйств в частном секторе. На границе второй угрожаемой зоны установлены пункты пропуска, — уточнил руководитель инспекции Дмитрий Кузин.

В данный момент карантин по АЧС действует в Кировском, Яковлевском районах, Чугуевском муниципальном округе и Лесозаводске.

Пресс-служба правительство края напоминает, что африканская чума свиней была зафиксирована в Приморье в июле 2019 года. Вирус циркулирует среди дикого кабана, он может быть занесен людьми на одежде, обуви, через мясо кабана. Для человека это заболевание опасности не представляет.

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ИСТОЧНИК KP.RU