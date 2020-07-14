Дети Приморья, нуждающиеся в социальной помощи, первыми в этом году отправятся загородные лагеря
Первые в этом году оздоровительные смены для детей стартуют в июле после снятия ограничительных мер, введенных в связи с эпидемией COVID-19. Бесплатно отдохнуть в загородных лагерях смогут дети из семей, стоящих на учете в органах социальной защиты, сообщила пресс-служба правительства Приморья.
По данным министерства труда и социальной политики края, ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации, смогут отдохнуть в детском оздоровительном лагере «Наши Гости-3» в Партизанском районе, в лагере «Горный» в Спасском районе, лагере «Мечта» в поселке Кировский и детском лагере «Дружба» в Дальнегорске.
«Обычно летние смены начинаются с первых дней лета, однако в этом году оздоровительная кампания стартует не раньше 15 июля. Все лагеря, с которыми заключены госконтракты, имеют необходимые санэпидзаключения и готовы принять детей на традиционные смены по 21 дню и по 14 дней», — комментируют представители ведомства.
— Все необходимые меры предосторожности будут соблюдены, в том числе ежедневная уборка всех помещений с использованием дезинфицирующих средств, дезинфекция и обеззараживание воздуха, проверка и ежедневный контроль температуры детей и сотрудников лагерей, — заявила краевой министр труда и социальной политики Светлана Красицкая.
В социально реабилитационных центрах Приморья уже отдыхают более 300 детей и подростков. Там проходят специализированные реабилитационные смены оздоровительной направленности.
На путевки для детей, нуждающихся в поддержке государства, в Приморье предусмотрели около 60 миллионов рублей. Получить бесплатные путевки в лагеря могут дети из семей, стоящих на учете в органах социальной защиты.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU