2020-07-14T05:14:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Второй этап снятия ограничений в Приморье: до детсадов и общепита дело пока не дошло

Губернатор края заявил, что разрешая отдых и рыночную торговлю, нужно ужесточить санитарные меры
Никита СЕРГЕЕВ
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Откроются непродовольственные магазины площадью до 800 квадратных метровОткроются непродовольственные магазины площадью до 800 квадратных метровФото: Алексей БУЛАТОВ
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Эпидобстановка в Приморье позволяет начать летнюю оздоровительную кампанию, уличную торговлю, открыть непродовольственные магазины площадью до 800 квадратных метров, но санитарные меры надо ужесточить, заявил губернатор края.

— Сейчас начнется рыночная торговля, поэтому за каждым таким местом нужно закрепить ответственных, установить камеры наблюдения. Также следует сосредоточить силы на местах отдыха людей, в первую очередь это Хасанский район. Если данная работа не будет выстроена правильно, мы получим новые вспышки заболеваний и вернемся на уровень апреля — мая, когда половина экономики края заморозилась, а это недопустимо, — заявил Олег Кожемяко.

И хотя, было заявлено о том, что Приморье подошло ко второму этапу снятия ограничений, по-прежнему не были названы даты открытия детских садов и предприятий общественного питания.

Также глава региона назвал недостаточной работу административных комиссий и потребовал увеличить их количественный состав.

За сутки в рейдовых мероприятиях составлено 93 протокола об административных правонарушениях, в суды направлено 63 протокола, рассмотрено 29 дел, по пяти назначено наказание в виде штрафа.

Сейчас на лечении в Приморье остаются около 1,2 тысячи пациентов с коронавирусом, увеличилось число тяжелых случаев — 60, в том числе 21 пациент находится на ИВЛ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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