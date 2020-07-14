Число выздоровевших от COVID-19 в Приморье за сутки резко выросло

14 Июль 2020 2020-07-14T05:27:59+03:00

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На очередном заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 было сообщено, что за сутки выявлено 56 случаев коронавируса. Общее число заразившихся новой коронавирусной инфекцией приморцев с начала эпидемии составило 5174 человека.

Лидером по заболеваемости остается Владивосток — 41 человек, пять заболевших выявлено в Артеме, четыре случая в Арсеньеве, по два случая в Находке и Надеждинском районе, по одному случаю — в Спасске и Лесозаводске.

За 24 часа диагноз «коронавирус» снят с 153 приморцев. Надо отметить, что в предыдущие воскресенье и понедельник было отмечено лишь 29 и 10 выздоровевших человек соответственно. Всего благополучно избавились от вируса 3840 человек.

На лечении остаются около 1,2 тысячи пациентов. При этом увеличилось число тяжелых случаев. Сейчас тяжелых пациентов 60, в том числе 21 больной находится на ИВЛ.

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ИСТОЧНИК KP.RU