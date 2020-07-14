2020-07-14T05:48:05+03:00
Общество

Двое суток в Приморье нет погибших от COVID-19

До этого две недели в крае ежедневно умирали от коронавируса один или два человека
Никита СЕРГЕЕВ
Поделиться:
Общее число заразившихся новой коронавирусной инфекцией приморцев 5174 человека.Общее число заразившихся новой коронавирусной инфекцией приморцев 5174 человека.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Вторые сутки краевой оперативный штаб по борьбе с COVID-19 не сообщает о пациентах умерших от новой коварной болезни. В последний раз «нулевые» дни, когда от инфекции не умер ни один человек, были отмечены 27 и 28 июня. С того времени ежедневно от болезни погибали один — два приморца.

За сутки в Приморье выявлено 56 новых случаев коронавируса. Общее число заразившихся новой коронавирусной инфекцией приморцев с начала эпидемии составило 5174 человека.

Диагноз «коронавирус» за последние 24 часа снят со 153 жителей края. Надо отметить, что в предыдущие воскресенье и понедельник было отмечено лишь 29 и 10 выздоровевших человек соответственно. Всего благополучно избавились от вируса 3840 человек.

На лечении остаются около 1,2 тысячи пациентов. При этом увеличилось число тяжелых случаев. Сейчас тяжелых пациентов 60, в том числе 21 больной находится на ИВЛ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новый автобусный маршрут и изменения на старых ждут пассажиров городского транспорта во Владивостоке
Новые машины скорой помощи появились в Приморье
Турбазы Приморья занесены в списки «добросовестных» и «недобросовестных»
Двое суток в Приморье нет погибших от COVID-19
Число выздоровевших от COVID-19 в Приморье за сутки резко выросло
Второй этап снятия ограничений в Приморье: до детсадов и общепита дело пока не дошло
График отключений горячей воды во Владивостоке [адреса]
Дети Приморья, нуждающиеся в социальной помощи, первыми в этом году отправятся загородные лагеря
А чума свиней никуда из Приморья и не уходила
Житель Уссурийска «нашел» дорогой телефон на прилавке ларька и решил прикарманить [видео]
Во Владивостоке «субарист» уснул и протаранил две машины
Дело убийц продавщицы из приморского поселка Ракушка направится в суд
Более 1100 метров металлического барьера разделят Выселковую во Владивостоке посередине
Еще одна ярмарка «выходного дня» появится во Владивостоке 25 июля