Двое суток в Приморье нет погибших от COVID-19

14 Июль 2020 2020-07-14T05:48:05+03:00

До этого две недели в крае ежедневно умирали от коронавируса один или два человека

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Вторые сутки краевой оперативный штаб по борьбе с COVID-19 не сообщает о пациентах умерших от новой коварной болезни. В последний раз «нулевые» дни, когда от инфекции не умер ни один человек, были отмечены 27 и 28 июня. С того времени ежедневно от болезни погибали один — два приморца.

За сутки в Приморье выявлено 56 новых случаев коронавируса. Общее число заразившихся новой коронавирусной инфекцией приморцев с начала эпидемии составило 5174 человека.

Диагноз «коронавирус» за последние 24 часа снят со 153 жителей края. Надо отметить, что в предыдущие воскресенье и понедельник было отмечено лишь 29 и 10 выздоровевших человек соответственно. Всего благополучно избавились от вируса 3840 человек.

На лечении остаются около 1,2 тысячи пациентов. При этом увеличилось число тяжелых случаев. Сейчас тяжелых пациентов 60, в том числе 21 больной находится на ИВЛ.

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ИСТОЧНИК KP.RU