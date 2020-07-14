Турбазы Приморья занесены в списки «добросовестных» и «недобросовестных»

14 Июль 2020 2020-07-14T06:54:42+03:00

Решение краевого оперативного штаба по борьбе с эпидемией COVID-19 о возобновлении деятельности баз отдыха, хостелов, санаториев может быть принято очень скоро

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Составлен реестр добросовестных баз отдыха, которые сообщили о своей готовности к работе и успешно прошли мониторинг Агентства по туризму Приморского края, проведенный совместно с муниципалитетами Хасанского района.

Однако часть турбаз и средств размещения туристов не проинформировали о своей готовности к работе или не соответствуют требованиям санитарной безопасности. Они также вошли в свой список.

— Такие базы отдыха не имеют права открываться, — сообщил руководитель агентства по туризму Владимир Щур.

В Приморье официально возобновлена деятельность крупных гостиниц. Сейчас работу начали более 90 отелей. Следующим шагом намечено открытие баз отдыха, хостелов, санаториев. Решение краевого оперативного штаба по борьбе с эпидемией COVID-19 о возобновлении деятельности баз отдыха, расположенных на побережье Приморья, может быть принято в ближайшее время.

Списки участников туриндустрии, готовых и не готовых к началу работы, опубликованы на сайте Правительства края. Как говорится в сообщении сайта, эти списки будут корректироваться по мере изменения ситуации. Аналогичная работа в ближайшие дни будет проведена и в других муниципальных образованиях Приморья.

Также указывается, что юридические и физические лица, приступившие к работе без подтверждения их соответствия сантребованиям, будут привлекаться к административной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU