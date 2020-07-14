Новые машины скорой помощи появились в Приморье

14 Июль 2020 2020-07-14T07:24:04+03:00

Медицинские автомобили предназначены для инфекционных бригад и имеют все для работы с COVID-19 [фото]

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Ключи от 13 новых автомобилей скорой медицинской помощи вручил главным врачам медицинских учреждений края губернатор Приморья на торжественной церемонии во Владивостоке 14 июля. Машины отечественного производства пришли в автопарки станций скорой помощи Владивостока, Уссурийска, Артема, Находки и Арсеньевской городской больницы.

По данным министерства здравоохранения края, новые машины принадлежат классу «С» и предназначены для работы специализированных бригад скорой медицинской помощи, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе.

Машины предназначены для работы инфекционных бригадФото: Сергей БАЛАНОВ

— Эти машины предназначены для работы инфекционных бригад. Особенность автомобилей заключается в том, что кабины в них изолированы от салонов, внутри установлены бактерицидные лампы, есть весь комплект необходимого оборудования для работы с пациентами с коронавирусом, в том числе аппараты ИВЛ, — уточнила министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

Скорые отправятся во Владивосток, Уссурийск, Артем, Находку и АрсеньевФото: Сергей БАЛАНОВ

Машины приобрел за счет федерального бюджета и передал Приморью Минпромторгом России для повышения доступности медицинской помощи населению края.

Олег Кожемяко отметил, что работа по оснащению современным оборудованием медучреждений края не прекращается и во время борьбы с коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU