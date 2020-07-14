Новый автобусный маршрут и изменения на старых ждут пассажиров городского транспорта во Владивостоке

14 Июль 2020 2020-07-14T08:13:57+03:00

Мэрия подписала договор с «ВПОПАТ № 1», что позволит еще немного оптимизировать автобусные перевозки горожан

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Новый городской автобусный маршрут № 5 «Катерная — Площадь Борцов Революции — Катерная» начнет работу во Владивостоке в субботу, 18 июля. Курсировать по маршруту будут в будние дни 10 новых машин ПАЗ Vector NEXT с интервалом движения 12 минут. По праздникам и выходные будут работать 7 автобусов с интервалом движения 20 минут.

— Такие изменения в маршрутной сети стали возможны после подписания муниципального контракта с МПВ «ВПОПАТ № 1», — рассказал начальник управления транспорта администрации Владивостока Александр Иванов.

По данным управления, изменения коснутся и ряда других пассажирских перевозок, сообщает пресс-служба мэрии.

С 18 июля во Владивостоке будет увеличена протяженность муниципальных маршрутов:

— № 42 «Садгород — 2-я Речка — Садгород» до дома № 30 по улице Свердлова, а также дома № 21 по улице Главная;

— № 44Д «Станция Угольная — ВГУЭС» до остановочного пункта «Фуникулер».

На маршруте № 66 «64 микрорайон — Площадь Борцов Революции» увеличат количество автобусов до 14 единиц в будние дни (интервал движения 8 минут) и 8 единиц в выходные (интервал — 13 минут).

По просьбам горожан маршрут № 98Ц «Луговая — Площадь Борцов Революции — Снеговая Падь — Луговая» будет начинать движение не с остановки «Луговая», а с остановки «Поликлиника № 9». Это позволит перевозить пассажиров в направлении «Баляева — Площадь Борцов Революции» без заезда на Луговую.

С 18 июля также начнутся перевозки пассажиров на маршрутах № 93 «Причал (остров Попова) — Аптека» и № 94 «Центр (село Береговое) — Пирс». Расписание разработано с учетом графика морских судов, работающих на маршрутах «Остров Попова — Владивосток» и «Полуостров Песчаный — Владивосток». С расписанием морских судов можно ознакомиться на сайте pereprava. su.

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ИСТОЧНИК KP.RU