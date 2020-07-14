2020-07-14T08:43:34+03:00
Общество

Крупнейшее в мире парусное судно покинуло Владивосток, чтобы вернуться через месяц

Барк «Седов» с курсантами из Владивостока, Петропавловска-Камчатского и Мурманска отправился в рейс по Японскому морю
Константин МИХАЙЛОВ
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Барк "Седов" более месяца стоял в самом центре столицы российского Дальнего ВостокаБарк "Седов" более месяца стоял в самом центре столицы российского Дальнего ВостокаФото: Сергей БАЛАНОВ
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Барк «Седов» сегодня, 14 июля, отошел от 33 причала во Владивостоке и отправился в месячный рейс по Японскому морю. На борту учебного судна находятся курсанты Росрыболовства из Владивостока, Петропавловска-Камчатского и Мурманска.

Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, крупнейшее в мире парусное судно пришло во Владивосток после кругосветной экспедиции, посвященной 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Более месяца стоянку «Седова» в самом центре столицы российского Дальнего Востока обеспечивал Тихоокеанский флот. Судно было пришвартовано рядом с флагманом ТОФ Гвардейским ордена Нахимова ракетным крейсером «Варяг». Экипаж барка по приглашению командующего флотом адмирала Сергея Авакянца побывал на крейсере, а тихоокеанцы с ответным визитом посетили парусник.

Планируется, что в середине августа барк «Седов» снова появится в порту Владивосток: во время недолгой стоянки проведет смену курсантов и пополнит запасы. Затем судно отправится в порт приписки — Калининград.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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