19-летний интернет-аферист обманул жителей 6 регионов на полмиллиона рублей

15 Июль 2020 2020-07-15T02:50:41+03:00

19-летний злоумышленник через Интернет связывался с людьми, искавшими запчасти на автомобили Фото: Олег ЗОЛОТО

Парень «продавал» автовладельцам запчасти: получал задаток за товар и переставал выходить на связь

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Следственные органы МВД в Уссурийске завершили расследование уголовного дела против местного жителя, обвиняемого по статье 159 УК РФ по 17 эпизодам противоправной деятельности «Хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

Предварительное следствие установило, что с ноября 2018 по июль 2019 года 19-летний злоумышленник через Интернет связывался с людьми, искавшими запчасти на автомобили, и сообщал о наличии необходимых деталей и механизмов.

Аферист отправлял фото якобы имеющихся у него автозапчастей и страниц своего паспорта. Договорившись о цене сделки, парень предлагал покупателю внести залог. А жителям других регионов России отправлял ксерокопии поддельных квитанций за доставку товара и требовал внести оставшуюся часть суммы. Как только деньги приходили на счета мошенника, он переставал выходить на связь.

Махинатор умудрился обмануть жителей Приморья, Якутии, Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской, Читинской и Белгородской областей в общей сложности на сумму около 500 тысяч рублей.

Находясь под следствием, молодой человек дал признательные показания. Все необходимые следственные и процессуальные действия выполнены. Причастность обвиняемого к имущественным преступлениям полностью доказана. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Сетевой мошенник может получить лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску.

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ИСТОЧНИК KP.RU