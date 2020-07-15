Сотрудники «Восточного Порта» и волонтёры украсили Врангель декоративными растениями в рамках «Экомарафона-2020»

15 Июль 2020 2020-07-15T03:08:50+03:00

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В микрорайоне Врангель работники АО «Восточный Порт», волонтёры, сотрудники Фонда социальных и экологических инициатив провели акцию по озеленению территории. Мероприятие состоялось в рамках традиционного проекта «Экомарафон», проводимого предприятием уже шестой год подряд.

Территория в районе улицы Беринга стараниями энтузиастов сегодня украсилась саженцами 20-ти декоративных деревьев и 115-ти кустарников – горной сосны, плакучей ивы, краснолистной черёмухи, луизиании, красного дёрена, форзиции и сирени. Все растения заранее были прижиты и периодически подкармливались удобрениями в специальных горшках, что на порядок повысило их жизнестойкость. Напомним, на минувшей неделе «Экомарафон-2020» стартовал в районе улицы Железнодорожной во Врангеле. На пустыре участники акции высадили цветы, деревья и кустарники, а места посадок украсили белой мраморной крошкой, превратив безымянный участок земли в своеобразный сад в восточном стиле.

– «Экомарафон» – это добрая традиция для нашего Порта, его сотрудников и жителей Врангеля. В нынешнем году он проходит уже в шестой раз. Во время подготовки данной акции планируются и проводятся масштабные мероприятия, которые включают в себя не только посадку тех или иных культур, но и уборку пляжей, других территорий общественного значения не только во Врангеле, но и в самой Находке, – отметила директор по вопросам охраны окружающей среды АО «Восточный Порт» Галина Маслакова. – Главной целью «Экомарафона» является привлечение, в первую очередь молодёжи, к охране окружающей среды и её приумножению. Поэтому все вместе, я уверена, мы сделаем лучше и красивее нашу малую родину.