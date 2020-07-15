2020-07-15T03:32:35+03:00
Общество

ТОФ ведет в Золотом Роге Владивостока подготовку к параду боевых кораблей

День ВМФ отпразднуют в столице российского Дальнего Востока в воскресение, 26 июля
Никита СЕРГЕЕВ
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В бухте Золотой Рог суда обеспечения ТОФ устанавливают рейдовое оборудование. Фото: сайт МинобороныВ бухте Золотой Рог суда обеспечения ТОФ устанавливают рейдовое оборудование. Фото: сайт Минобороны
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Во Владивостоке суда обеспечения Тихоокеанского флота приступили к установке рейдового оборудования в бухте Золотой Рог для парада кораблей ко Дню Военно-Морского Флота России, который пройдет в этом году в воскресенье, 26 июля.

Напомним, в этом году из-за карантинных мер День ВМФ пройдет без военного шоу, но вдоль судоходного фарватера бухты Золотой Рог, в районе набережной Цесаревича, будет сформирована парадная линия кораблей ТОФ.

В акватории бухты работает килекторное судно КИЛ-498 и два гидрографических катера. «Гидрографы» корректируют точность установки рейдовых «сборок» в точках, которые предварительно осмотрели водолазы спасательного отряда ТОФ. КИЛ-498 обеспечивает доставку комплектов рейдового оборудования с береговой базы и формирует швартовые места для кораблей парадного строя. Каждый из рейдовых комплектов собран с учетом глубины в месте постановки, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Всего для обеспечения праздника ВМФ во Владивостоке подготовлено 16 комплектов рейдового оборудования. Вес каждой полной сборки составляет почти 55 тонн. Планируется, что уже сегодня, 15 июля, все рейдовые комплекты будут готовы к швартовке кораблей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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