Мужчину и его собаку вытащили из колодца спасатели МЧС Приморья

15 Июль 2020 2020-07-15T04:13:53+03:00

Хозяин пытался помочь своему домашнему питомцу, но сам угодил в западню

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Специалисты пожарно-спасательной службы Уссурийского городского округа в очередной раз пришли на помощь человеку, попавшему в беду. Сообщение о том, что житель села Воздвиженка упал в технический колодец, поступило спасателям 10 июля в 19:35.

Выяснилось, что вечером, в районе дома № 3 на улице Парковая, мужчина выгуливал собаку. Животное провалилось в открытый канализационный люк и, когда хозяин попытался помочь домашнему питомцу, он сам оступился и упал в колодец. Самостоятельно выбраться мужчина не смог.

Колодец, в который упали житель села Воздвиженка и его собака. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Сотрудники 7-го пожарно-спасательного отряда прибыли на место происшествия в считаные минуты. Потерпевшего оперативно вытащили, не забыв и про собаку, после чего мужчину осмотрели врачи скорой медицинской помощи. Состояние обоих спасенных не вызвало опасения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU