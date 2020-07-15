Мужчину и его собаку вытащили из колодца спасатели МЧС Приморья
Специалисты пожарно-спасательной службы Уссурийского городского округа в очередной раз пришли на помощь человеку, попавшему в беду. Сообщение о том, что житель села Воздвиженка упал в технический колодец, поступило спасателям 10 июля в 19:35.
Выяснилось, что вечером, в районе дома № 3 на улице Парковая, мужчина выгуливал собаку. Животное провалилось в открытый канализационный люк и, когда хозяин попытался помочь домашнему питомцу, он сам оступился и упал в колодец. Самостоятельно выбраться мужчина не смог.
Колодец, в который упали житель села Воздвиженка и его собака. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Сотрудники 7-го пожарно-спасательного отряда прибыли на место происшествия в считаные минуты. Потерпевшего оперативно вытащили, не забыв и про собаку, после чего мужчину осмотрели врачи скорой медицинской помощи. Состояние обоих спасенных не вызвало опасения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.
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