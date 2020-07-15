2020-07-15T04:54:23+03:00
Общество

В Приморье осудили вьетнамца, вывозившего контрабандой части медведя и тигра

Иностранец попался в аэропорту Владивостока при посадке на рейс в Южную Корею
Никита СЕРГЕЕВ
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Вьетнамец вывозил из России фрагмент челюсти амурского тигра и желчный пузырь медведяВьетнамец вывозил из России фрагмент челюсти амурского тигра и желчный пузырь медведяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Артемовский городской суд вынес приговор иностранному гражданину по части 1 статьи 258.1 «Незаконные приобретение, хранение, перевозка частей особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации», части 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере».

Суд установил, что в январе этого года гражданин Вьетнама приобрел у неустановленного лица фрагмент челюсти амурского тигра с клыком, а также желчный пузырь медведя. Вьетнамец решил вывезти приобретения через таможенную границу Евразийского экономического союза. Пассажир просто попытался сдать части животных в багаж, когда проходил регистрацию на авиарейс «Владивосток-Сеул». Однако сотрудники ПУ ФСБ России по Приморскому краю обнаружили и изъяли запрещенные к вывозу предметы.

Иностранный гость свою вину признал в полном объеме, а суд назначил ему наказание — 3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, с незадачливого контрабандиста взыскали штраф — 70 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края, уголовное дело также возбуждено в отношении неустановленного лица, продавшего иностранцу дериваты диких животных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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