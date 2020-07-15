2020-07-15T05:16:08+03:00
Происшествия

«Mercedes был хороший»: в Приморье огонь уничтожил элитное авто

Пламя перекинулось на стоящий рядом микрогрузовик, очевидцы запечатлели момент происшествия [фото, видео]
Милана СОКОЛ
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Обугленный остов некогда элитной машины. Фото: dps_nhkОбугленный остов некогда элитной машины. Фото: dps_nhk
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Пожар в запаркованном дворе в Находке в одночасье лишил собственности сразу двух автовладельцев. Огонь уничтожил элитный Mercedes и стоящий рядом Nissan Atlas. Машины, судя по всему, уже не подлежат восстановлению.

Тревожный вызов поступил на пульт пожарной охраны Находки ночью 14 июля, в 02:06. Очевидцы рассказали, что во дворе дома №12/2 на Бульваре Энтузиастов горят машины. К моменту приезда пожарных в 02:16 пламенем оказались объяты седан и микрогрузовик.

В Находке сгорели две машины.Видео: dps_nhk

– В 02:18 пожар удалось локализовать, а в 02:40 полностью ликвидировать. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. На тушение привлекались 7 человек личного состава и 2 единицы техники. Никто не пострадал, – прокомментировали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по приморскому краю.

Огонь полностью уничтожил моторные отсеки и салон в авто. Частично в машинах уцелела лишь задняя часть кузова. Пользователи социальных сетей принялись выдвигать догадки о причинах ЧП и обсуждать произошедшее. При этом большинство приморцев жалеют хозяина более дешевой машины.

Огонь уничтожил Mercedes и перекинулся на грузовик. Фото: dps_nhk

Огонь уничтожил Mercedes и перекинулся на грузовик. Фото: dps_nhk

«Грузовичок жалко...сочувствую хозяину действительно не за что пострадал. А мерс, видать сильно кому-то насолил. Ну ничего, КАСКО все исправит», «Это поджог товарищи, жалко конечно хозяина грузовика, просто рядом стоял», «Это тот который всех на светофорах подрезал?», «Мерин хороший был. Грузик работяга. Жаль», – отмечают жители Приморья.

В причинах происшествия теперь предстоит разбираться специалистам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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