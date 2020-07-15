2020-07-15T06:01:27+03:00
Общество

Новый мощный компьютерный томограф во Владивостоке поможет в борьбе с COVID-19

Современная техника установлена в Центре амбулаторно-онкологической помощи поликлиники № 6
Никита СЕРГЕЕВ
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Томограф будет задействован в диагностике пневмонии у пациентов с COVID-19Томограф будет задействован в диагностике пневмонии у пациентов с COVID-19Фото: Сергей БАЛАНОВ
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Новый компьютерный томограф установлен во владивостокской поликлинике № 6, расположившейся на Черемуховой, 32. Современное оборудование в рамках национального проекта «Здравоохранение» получил Центр амбулаторно-онкологической помощи при медучреждении. У нового КТ есть уникальная программа для количественного подсчета площади поражения легочной ткани. Сообщается, что мощный аппарат дает изображение превосходного качества при минимальной дозе излучения, что особенно важно при обследовании детей и пожилых граждан.

— Задача КТ — выявлять отклонения в организме человека. Такая техника оказывает неоценимую помощь при выявлении онкологических, неврологических, сердечно-сосудистых и других заболеваний. Сегодня томограф задействован еще и в диагностике пневмонии у пациентов с подозрением на COVID-19, — рассказал главный врач поликлиники № 6 Дмитрий Чурилов.

По словам главврача, на обычном рентгене вирусной пневмонии не видно, и только компьютерная томография позволяет выявить патологию и вовремя начать лечение.

В дальнейшем этот КТ будут использовать для проведения исследований головного мозга, органов грудной клетки, брюшной полости, малого таза, КТ ангиографии, диагностики опухолей на ранних стадиях и повреждений скелета, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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