2020-07-15T09:04:33+03:00
Общество

Сбербанк поддержал региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России 2020»

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В Приморье впервые пройдет региональный этап всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России». Сейчас стартовал приём заявок. Центр «Мой бизнес» приглашает молодых предпринимателей в возрасте с 14 до 30 лет с интересными проектами, которые реализуются в крае, заявить о себе на всю страну.

Бороться за победу предприниматели будут в 8 номинациях. В каждой определят 3 самых лучших и инициативных предпринимателя, которые получат ценные призы от организаторов и партнеров конкурса, среди которых и ПАО Сбербанк.

«Сбербанк идёт в ногу с молодыми и активными и всегда готов помочь в реализации идей. Для нас важно поддерживать начинающих предпринимателей, их задор, энергию и желание добиваться результата, ведь именно эти люди

развивают в крае пласт малого и среднего предпринимательства. И начать свое дело со Сбербанком просто. Для начинающих предпринимателей в Сбербанке доступна возможность регистрации бизнеса и открытия расчетного счета бесплатно и без оплаты госпошлины. Документы для регистрации бизнеса формируются автоматически», - подчеркнул управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк Сергей Радюшкин.

При открытии расчетного счета клиенты Сбербанка получают до 100 тыс. руб. бонусов от партнеров банка – 1С, HeadHunter, myTarget, ВКонтакте.

Также своим клиентам банк предоставляет сервис «Электронный документооборот», который позволяет, не выходя из дома, обмениваться документами между компаниями, со Сбербанком, а также госорганами; удобную бухгалтерию для бизнеса – теперь её можно вести самостоятельно с помощью онлайн-сервисов «Бухгалтерия для ИП» или «Моя бухгалтерия Онлайн», или подключить сервис «Моя бухгалтерия Аутсорсинг» и передать эту работу профессионалам.

Начинающим бизнесменам будет интересна альтернатива традиционному торговому эквайрингу – уникальный сервис по приему безналичной оплаты платежей без терминала – Плати QR.

Отметим, для участия в региональном этапе конкурса предпринимателю необходимо заполнить заявку и прикрепить к ней ссылку на видеопрезентацию своего проекта. Заявки принимаются на почту cisspk@cpp25.ru до 17 июля.

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