МТС открыла первый шоурум с цифровыми витринами и роботизированной кофейней

15 Июль 2020 2020-07-15T06:33:57+03:00

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ПАО «МТС» объявляет об открытии в Москве своего первого в России магазина формата шоурум, где помимо классических отделов для обслуживания клиентов, продажи гаджетов и аксессуаров, представлены демонстрационные зоны для знакомства с сервисами экосистемы МТС. В новом магазине покупатели смогут протестировать и подобрать цифровые решения различных направлений: умный дом, киберспорт и гейминг, ТВ, банковские услуги, сервисы для малого и среднего бизнеса и другие.

«Мы хотим, чтобы посетители нашей розничной сети могли увидеть, что такое МТС сегодня, протестировать цифровые сервисы компании и оценить, насколько комфортнее может стать жизнь с помощью таких решений. Для нас важно, чтобы наши клиенты знакомились с самыми передовыми новинками не только из мира гаджетов, но и из мира цифровых услуг. Редизайн розничных салонов МТС с выделением зон для всех направлений нашего бизнеса — важный этап в реализации экосистемной стратегии. Это самый наглядный способ донести до клиентов идею о том, что из сотового оператора мы превратились в универсальный ИТ-бренд с огромным разнообразием услуг и продуктов. И, конечно, само пространство шоурума должно быть организовано так, чтобы благодаря современным технологиям находиться в нём было приятно, а покупать просто и удобно. Всё это уже реализовано в первом шоуруме МТС. Наши офисы продаж будут становиться больше и технологичнее, мы продолжим увеличивать количество сервисов и продуктов экосистемы МТС, представленных в офлайне, а также внедрять новые системы самообслуживания и другие цифровые решения, делающие пребывание в магазине максимально комфортным», — отметила первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова.

Площадь шоурума составляет 250 кв. м., что значительно больше классического салона МТС. Это позволило поделить пространство на несколько основных зон:

Mobile — классическая зона, в которой гаджеты и аксессуары представлены в открытой выкладке. Здесь пользователи могут протестировать новые гаджеты и установленные на них приложения. Смартфоны на витрине используют технологию «Живой ценник» с отображаемой информацией о стоимости и характеристиках на дисплеях гаджетов, что позволяет отказаться от обычных бумажных носителей.

Home — зона, в которой сосредоточились главные решения для дома. Покупатели могут ознакомиться с работой голосового помощника Марвина и умной колонки МТС, протестировать систему умного дома с различными датчиками и гаджетами. В отделе Home также можно узнать про спутниковое и цифровое телевидение, домашний интернет и приложения для просмотра ТВ на смартфонах, планшетах и приставках.

Game — зона посвящена киберспорту, геймингу и стримингу. Помимо привычных игр на консолях, здесь можно поучаствовать в популярных онлайн-играх на установленных ноутбуках и постримить самостоятельно. Посетители могут посмотреть онлайн-трансляции с помощью платформы WASD.TV, а также приобрести аксессуары и атрибутику киберспортивной команды Gambit Esports.

В2В — зона для предпринимателей, в которой можно оценить в действии сервисы и продукты для малого и среднего бизнеса — Workzen, Insider, МТС Маркетолог, онлайн-кассы и другие.

Банковская зона - в ней можно познакомиться с продуктами МТС Банка, а также оформить дебетовую и кредитную карту, ипотеку и другие финансовые услуги компании.

Решения для обслуживания посетителей

«Цифровой помощник». Посетителей шоурума встречает электронная видеоочередь. После выбора необходимой услуги на терминале, покупатель в ожидании обслуживания может играть в видеоигры, пить кофе и знакомиться с представленными решениями. Когда наступит его очередь, сотрудник магазина найдет клиента благодаря фотофиксации и специального приложения «Цифровой помощник» на своем смартфоне. Это решение упрощает и ускоряет общение с посетителями. Через приложение можно искать необходимый товар и аксессуары к нему, сравнивать гаджеты, формировать корзину и отправлять всю информацию на кассу для оплаты.

Онлайн-витрина. Для покупателей доступна онлайн-витрина. На большом сенсорном экране можно ознакомиться со всем ассортиментом розничной сети МТС, посмотреть наличие товара в других магазинах, самостоятельно изучить характеристики смартфонов или ознакомиться с тарифными планами. Пользователи могут оформить доставку на дом или зарезервировать товар для самовывоза из другого магазина.

Симкомат. Восстановить SIM-карту можно без помощи специалистов шоурума. Для абонентов доступна самостоятельная процедура замены на терминале в случае возникновения очереди. Для этого необходим только паспорт — умная система с помощью технологии распознавания лиц сравнит фотографию в документе с внешностью человека и в случае совпадения данных выдаст SIM-карту с прежним номером.

Кофе от Марвина. Роботизированная кофейня «Марвин» скрасит ожидание — достаточно выбрать напиток, оплатить его и наблюдать за тем, как роборука наливает кофе.