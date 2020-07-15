Карманник-рецидивист из Владивостока снова не ушел от правосудия
Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор местному жителю, признав его виновным по пунктам «в, г» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину из одежды, находившейся при потерпевшем».
Вор-карманник, ранее уже судимый за подобные преступления, промышлял днем в торговых точках города. «Щипач» следил за покупателями, выбирая момент, когда человек совершив покупку, прятал кошелек в карман. Тогда преступник якобы случайно толкал жертву и совершал кражу.
Судили гражданина за два криминальных эпизода, в которых он обокрал двух потерпевших на 8 тысяч рублей. Эти деньги стоили карманнику двух с половиной лет свободы. Отбывать наказание мужчина отправится в исправительную колонию строгого режима. Такой жесткий приговор был вынесен с учетом имеющихся непогашенных судимостей, а также того, что приговор выносили в момент, когда шло расследование других совершенных гражданином преступлений.
Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании суммы ущерба.
Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры приморского края.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU