2020-07-15T07:08:41+03:00
Общество

Карманник-рецидивист из Владивостока снова не ушел от правосудия

Хватило 8 тысяч украденных рублей, чтобы отправить «щипача» в колонию строгого режима на 2 года 6 месяцев
Никита СЕРГЕЕВ
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Приговор суда 2 года 6 месяцев колонии строгого режима.Приговор суда 2 года 6 месяцев колонии строгого режима.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор местному жителю, признав его виновным по пунктам «в, г» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину из одежды, находившейся при потерпевшем».

Вор-карманник, ранее уже судимый за подобные преступления, промышлял днем в торговых точках города. «Щипач» следил за покупателями, выбирая момент, когда человек совершив покупку, прятал кошелек в карман. Тогда преступник якобы случайно толкал жертву и совершал кражу.

Судили гражданина за два криминальных эпизода, в которых он обокрал двух потерпевших на 8 тысяч рублей. Эти деньги стоили карманнику двух с половиной лет свободы. Отбывать наказание мужчина отправится в исправительную колонию строгого режима. Такой жесткий приговор был вынесен с учетом имеющихся непогашенных судимостей, а также того, что приговор выносили в момент, когда шло расследование других совершенных гражданином преступлений.

Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании суммы ущерба.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры приморского края.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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