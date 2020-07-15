«Черные лесорубы» вырубили на Седанке во Владивостоке более сотни деревьев

15 Июль 2020 2020-07-15T08:10:16+03:00

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Администрация Владивостока сообщила о том, что в районе перевала на Седанке на участке протяженностью 400 метров вдоль линий электропередачи обнаружена нелегальная вырубка более сотни деревьев.

Мэрия Владивостока разрешения на вырубку деревьев на этом участке не выдавала. Фото: сайт администрации Владивостока

— Среди уничтоженных деревьев такие породы, как дуб, осина, клен и другие. В настоящее время специалисты администрации проводят оценку ущерба и готовят материалы, которые будут переданы в правоохранительные и надзорные органы. Отмечу, что вырубка зеленых насаждений стоит на особом контроле администрации Владивостока, — заявил начальник управления охраны окружающей среды и природопользования Александр Волобуев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/790588" frameborder="0"></iframe> Администрация Владивостока сообщила о том, что в районе перевала на Седанке обнаружена нелегальная вырубка деревьев.Видео: пресс-служба администрации Владивостока

Ведомство также утверждает, что разрешения на вырубку деревьев на этом участке не выдавалось. За нелегальную вырубку предусмотрено как административное, так и уголовное наказание. «Административка» грозит тем, кто нанес ущерб менее 5 тысяч рублей. Все что превышает эту сумму, подпадает под уголовную ответственность.

Среди уничтоженных деревьев такие породы, как дуб, осина, клен и другие. Фото: сайт администрации Владивостока

Если вы стали свидетелем незаконной вырубки деревьев, сообщите об этом в правоохранительные органы. Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, граждане могут предоставить фото- и видеоматериалы с места события, указав дату и время происшествия и номера телефонов свидетелей, которые могли бы опознать нарушителей.

Получить консультацию по всем вопросам, связанным с получением разрешения на снос зеленых насаждений, можно по телефону 2-614-264.

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ИСТОЧНИК KP.RU