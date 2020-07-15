2020-07-15T08:10:16+03:00
Общество

«Черные лесорубы» вырубили на Седанке во Владивостоке более сотни деревьев

Мэрия столицы Приморья ведет расследование и проводит оценку ущерба, нанесенного городу [фото, видео]
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
На участке протяженностью 400 метров обнаружена нелегальная вырубка. Фото: сайт администрации ВладивостокаНа участке протяженностью 400 метров обнаружена нелегальная вырубка. Фото: сайт администрации Владивостока
Изменить размер текста:

Администрация Владивостока сообщила о том, что в районе перевала на Седанке на участке протяженностью 400 метров вдоль линий электропередачи обнаружена нелегальная вырубка более сотни деревьев.

Мэрия Владивостока разрешения на вырубку деревьев на этом участке не выдавала. Фото: сайт администрации Владивостока

Мэрия Владивостока разрешения на вырубку деревьев на этом участке не выдавала. Фото: сайт администрации Владивостока

— Среди уничтоженных деревьев такие породы, как дуб, осина, клен и другие. В настоящее время специалисты администрации проводят оценку ущерба и готовят материалы, которые будут переданы в правоохранительные и надзорные органы. Отмечу, что вырубка зеленых насаждений стоит на особом контроле администрации Владивостока, — заявил начальник управления охраны окружающей среды и природопользования Александр Волобуев.

Администрация Владивостока сообщила о том, что в районе перевала на Седанке обнаружена нелегальная вырубка деревьев.Видео: пресс-служба администрации Владивостока

Ведомство также утверждает, что разрешения на вырубку деревьев на этом участке не выдавалось. За нелегальную вырубку предусмотрено как административное, так и уголовное наказание. «Административка» грозит тем, кто нанес ущерб менее 5 тысяч рублей. Все что превышает эту сумму, подпадает под уголовную ответственность.

Среди уничтоженных деревьев такие породы, как дуб, осина, клен и другие. Фото: сайт администрации Владивостока

Среди уничтоженных деревьев такие породы, как дуб, осина, клен и другие. Фото: сайт администрации Владивостока

Если вы стали свидетелем незаконной вырубки деревьев, сообщите об этом в правоохранительные органы. Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, граждане могут предоставить фото- и видеоматериалы с места события, указав дату и время происшествия и номера телефонов свидетелей, которые могли бы опознать нарушителей.

Получить консультацию по всем вопросам, связанным с получением разрешения на снос зеленых насаждений, можно по телефону 2-614-264.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Черные лесорубы» вырубили на Седанке во Владивостоке более сотни деревьев
Арт-проект «А где Пушкин?» начнется 16 июля в сквере у Золотого моста Владивостока
Карманник-рецидивист из Владивостока снова не ушел от правосудия
МТС открыла первый шоурум с цифровыми витринами и роботизированной кофейней
Сбербанк поддержал региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России 2020»
Новый мощный компьютерный томограф во Владивостоке поможет в борьбе с COVID-19
Афанасий Полятинский из Якутии стал «Человеком года» Почты России
«Mercedes был хороший»: в Приморье огонь уничтожил элитное авто
В Приморье осудили вьетнамца, вывозившего контрабандой части медведя и тигра
Мужчину и его собаку вытащили из колодца спасатели МЧС Приморья
ТОФ ведет в Золотом Роге Владивостока подготовку к параду боевых кораблей
Сотрудники «Восточного Порта» и волонтёры украсили Врангель декоративными растениями в рамках «Экомарафона-2020»
19-летний интернет-аферист обманул жителей 6 регионов на полмиллиона рублей