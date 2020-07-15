Эпидобстановка в Приморье стабилизируется, но число тяжелобольных COVID-19 растет

15 Июль 2020 2020-07-15T09:28:00+03:00

В Приморье более 1,1 тысячи пациентов. Из них тяжело переносят заболевание 55 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сейчас в госпиталях региона 22 пациента находятся на искусственной вентиляции легких

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О том, что в Приморье растет количество людей, болеющих коронавирусом в тяжелой форме, вновь шла речь на очередном заседании регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Как доложила губернатору края Олегу Кожемяко руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, на лечении в крае находятся более 1,1 тысячи пациентов. Из них тяжело переносят заболевание 55 человек. 22 пациента находятся на искусственной вентиляции легких.

За 24 часа зарегистрировано 62 новых случая коронавируса у приморцев: 30 человек во Владивостоке, 11 — в Находке, 10 — в Уссурийске, 7 — в Артеме, 3 — в Арсеньеве, 1 — в Надеждинском районе. Общее количество жителей региона, которым был поставлен диагноз COVID-19 — 5236 человек.

Летальных исходов от нового вируса на сегодня уже 60.

За минувшие сутки в Приморье выздоровели 123 человека. За время эпидемии всего избавились от инфекции — 3963.

— Несмотря на то, что мы снимаем некоторые ограничительные мероприятия, должен быть усилен контроль административных комиссий, правоохранительных органов за соблюдением санитарно-эпидемиологической обстановки во всех сферах. Чтобы те, кто нарушает режим, будь то организация или гражданин, были привлечены к ответственности. Иначе пренебрежение простыми правилами безопасности приведет к новым вспышкам заболевания и возращению к предыдущим этапам действующего режима ограничений, — заявил губернатор края.

Распространение COVID-19 по приморью. Инфографика: сайт правительства Приморского края

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ИСТОЧНИК KP.RU