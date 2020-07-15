Жители центра Владивостока остались на полгода без горячей воды

15 Июль 2020 2020-07-15T10:56:13+03:00

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В неприятной ситуации оказались жители домов №6Б и №6В на улице Суханова во Владивостоке. Проживая в самом центре приморской столице, можно сказать в элитном районе, горожане не имеют возможности нормально помыться. По словам жильцов, из-за выхода из строя водоподогревателя вот уже полгода нет горячей воды.

Звонки во всевозможные инстанции пока принесли лишь косвенный результат. На жалобы жильцов отреагировала прокуратура Приморского края, провела проверку и поручила МУПВ «ВПЭС» устранить выявленные нарушения. С того момента прошло уже 4 месяца, однако вода в дома не вернулась.

– Это вопиющая некомпетентность и безответственность. Живу в этом доме уже 58 лет, проблема возникает примерно с периодичностью раз в 2 года. Более того, этот бойлер не меняли уже лет 20. Думаю с февраля можно было решить нашу проблему, – поделилась обеспокоенная местная жительница.

«КП-Владивосток» решила узнать в чем же загвоздка. В ресурсоснабжающей организации едва услышав адрес, заверили, что о жильцах не забыли и работа ведется.

– Работа ведется. Эти водоподогреватели выполняются по индивидуальному заказу, который мы уже сделали проектировщикам. Далее проект поступит на завод для изготовления. Жителей не забыли, не бросили. Понимаем их недовольство, стараемся ускорить сроки изготовления, но пока точную дату назвать сложно, – отметила официальный представитель МУПВ «ВПЭС».

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ИСТОЧНИК KP.RU