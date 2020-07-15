2020-07-15T10:56:13+03:00
Общество

Жители центра Владивостока остались на полгода без горячей воды

Из строя вышел дорогостоящий водоподогреватель, людям пришлось обратиться в прокуратуру
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Горячая вода в домах исчезла полгода назадГорячая вода в домах исчезла полгода назадФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В неприятной ситуации оказались жители домов №6Б и №6В на улице Суханова во Владивостоке. Проживая в самом центре приморской столице, можно сказать в элитном районе, горожане не имеют возможности нормально помыться. По словам жильцов, из-за выхода из строя водоподогревателя вот уже полгода нет горячей воды.

Звонки во всевозможные инстанции пока принесли лишь косвенный результат. На жалобы жильцов отреагировала прокуратура Приморского края, провела проверку и поручила МУПВ «ВПЭС» устранить выявленные нарушения. С того момента прошло уже 4 месяца, однако вода в дома не вернулась.

– Это вопиющая некомпетентность и безответственность. Живу в этом доме уже 58 лет, проблема возникает примерно с периодичностью раз в 2 года. Более того, этот бойлер не меняли уже лет 20. Думаю с февраля можно было решить нашу проблему, – поделилась обеспокоенная местная жительница.

«КП-Владивосток» решила узнать в чем же загвоздка. В ресурсоснабжающей организации едва услышав адрес, заверили, что о жильцах не забыли и работа ведется.

– Работа ведется. Эти водоподогреватели выполняются по индивидуальному заказу, который мы уже сделали проектировщикам. Далее проект поступит на завод для изготовления. Жителей не забыли, не бросили. Понимаем их недовольство, стараемся ускорить сроки изготовления, но пока точную дату назвать сложно, – отметила официальный представитель МУПВ «ВПЭС».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Приморье разрешили открыть казино
Жители центра Владивостока остались на полгода без горячей воды
«Нулевые дни» кончились: в Приморье еще одна смерть от COVID-19
В Приморье есть голуби зеленого цвета
Эпидобстановка в Приморье стабилизируется, но число тяжелобольных COVID-19 растет
«Черные лесорубы» вырубили на Седанке во Владивостоке более сотни деревьев
Арт-проект «А где Пушкин?» начнется 16 июля в сквере у Золотого моста Владивостока
Карманник-рецидивист из Владивостока снова не ушел от правосудия
МТС открыла первый шоурум с цифровыми витринами и роботизированной кофейней
Сбербанк поддержал региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России 2020»
Новый мощный компьютерный томограф во Владивостоке поможет в борьбе с COVID-19
Афанасий Полятинский из Якутии стал «Человеком года» Почты России
«Mercedes был хороший»: в Приморье огонь уничтожил элитное авто
В Приморье осудили вьетнамца, вывозившего контрабандой части медведя и тигра
Мужчину и его собаку вытащили из колодца спасатели МЧС Приморья
ТОФ ведет в Золотом Роге Владивостока подготовку к параду боевых кораблей
Сотрудники «Восточного Порта» и волонтёры украсили Врангель декоративными растениями в рамках «Экомарафона-2020»
19-летний интернет-аферист обманул жителей 6 регионов на полмиллиона рублей