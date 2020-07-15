2020-07-15T10:10:10+03:00
Общество

В Приморье есть голуби зеленого цвета

Редкую для России птицу орнитологи впервые зафиксировали в национальном парке «Земля леопарда»
Константин МИХАЙЛОВ
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Японский зеленый голубь впервые зафиксирован в Приморье. Фото: сайт "Земля леопарда"Японский зеленый голубь впервые зафиксирован в Приморье. Фото: сайт "Земля леопарда"
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Японский зеленый голубь, редкая для России птица впервые зафиксирован в национальном парке «Земля леопарда». Теплолюбивый представитель пернатых, предпочитающий субтропический климат, гнездится в основном в Японии и на Тайване. В Приморье отмечены лишь единичные встречи с этой птицей.

Самца японского зеленого голубя заметили в долине ручья Форелевый, недалеко от села Филипповка Хасанского района. Птица кормилась незрелыми плодами азиатской черемухи. Как читают орнитологи, ее появление подтверждает важный для ученых вывод: японский зеленый голубь регулярно посещает территорию края в гнездовой сезон.

— Территория «Земли леопарда» уникальна, и здесь все еще есть множество объектов для изучения. Каждый год фиксируются виды флоры и фауны, новые для России, а то и впервые описанные в мире, — прокомментировал событие заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по науке Юрий Дарман.

СПРАВКА:

Орнитофауна национального парка «Земля леопарда» включает около 300 видов птиц. Некоторые из них постоянно гнездятся на территории нацпарка. Другие же, как, например, крупнейшая в России птица черный гриф, прилетают лишь в определенные сезоны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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