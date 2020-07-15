«Нулевые дни» кончились: в Приморье еще одна смерть от COVID-19

15 Июль 2020 2020-07-15T10:37:58+03:00

За все время эпидемии в регионе погибло от нового коронавируса 60 человек

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Лишь два дня в июле, 13 и 14 числа, власти Приморского края не сообщали о погибших от новой коварной болезни. Сегодня, 15 июля, в списке умерших от COVID-19 приморцев появилось еще одно имя, а число жертв коронавируса в регионе достигло шести десятков.

Также на очередном заседании регионального оперативного штаба было сообщено, что за истекшие сутки в крае обнаружено 62 новых инфицированных. 30 из них оказались жителями Владивостока, 11 человек проживают в Находке, 10 — в Уссурийске, 7 — в Артеме, 3 — в Арсеньеве, 1 — в Надеждинском районе.

Общее количество приморцев, которым за все время эпидемии был поставлен диагноз COVID-19, составляет 5236 человек.

Пока на лечении в госпиталях региона находятся более 1,1 тысячи пациентов. И хотя число больных с симптомами уменьшается, растет количество пациентов с тяжелым протеканием болезни. Сейчас таких в крае 55 человек, причем 22 из них находятся на искусственной вентиляции легких. Показатель тяжелобольных в Приморье продолжает расти.

За сутки в крае выздоровели 123 человека. Всего смогли избавиться от вируса 3963 приморца.

Распространение COVID-19 по Приморью. Инфографика: сайт правительства Приморского края

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ИСТОЧНИК KP.RU