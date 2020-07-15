В Приморье разрешили открыть казино
Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в Приморье разрешил с 15 июля возобновить деятельность гостиничного развлекательного комплекса «Tigre de Cristal». Конечно, работа казино может быть продолжена лишь при строгом соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований периода режима повышенной готовности. А кроме того, игорному бизнесу выдвинуто несколько дополнительных требований.
Так например, максимальное количество посетителей комплекса одномоментно не должно превышать 50% от общей его вместимости.
Бары внутри зон обслуживания будут предоставлять клиентам напитки и еду на вынос.
Все игровые зоны и максимально возможное количество игровых столов будут открыты, чтобы обеспечить минимальную плотность игроков и социальное дистанцирование.
Социальная дистанция должна также определять и максимальное количество игроков за игровым столом.
По той же причине игровые автоматы будут работать через один.
А также зоны, где будут развлекаться участники азартных игр, будут озонироваться для постоянной дезинфекции воздуха.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU