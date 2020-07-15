2020-07-15T11:05:27+03:00
Общество

В Приморье разрешили открыть казино

Но отключат половину «одноруких бандитов» и введут социальную дистанцию за игорными столами
Константин МИХАЙЛОВ
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За игровым столом нужно будет соблюдать социальную дистанциюЗа игровым столом нужно будет соблюдать социальную дистанциюФото: Олег УКЛАДОВ
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Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в Приморье разрешил с 15 июля возобновить деятельность гостиничного развлекательного комплекса «Tigre de Cristal». Конечно, работа казино может быть продолжена лишь при строгом соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований периода режима повышенной готовности. А кроме того, игорному бизнесу выдвинуто несколько дополнительных требований.

Так например, максимальное количество посетителей комплекса одномоментно не должно превышать 50% от общей его вместимости.

Бары внутри зон обслуживания будут предоставлять клиентам напитки и еду на вынос.

Все игровые зоны и максимально возможное количество игровых столов будут открыты, чтобы обеспечить минимальную плотность игроков и социальное дистанцирование.

Социальная дистанция должна также определять и максимальное количество игроков за игровым столом.

По той же причине игровые автоматы будут работать через один.

А также зоны, где будут развлекаться участники азартных игр, будут озонироваться для постоянной дезинфекции воздуха.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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