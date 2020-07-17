Новые похождения Виталия Наливкина: стало ясно, почему Уссурийск затапливает каждый год

17 Июль 2020 2020-07-17T02:55:28+03:00

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Возвращение Виталия Наливкина на большие экраны после всех злоключений с полицией произошло триумфально. В новом ролике председатель исполнительного комитета спасает Уссурийск от наводнений, разоблачая секту оккультистов. Это именно из-за их ритуалов город каждый год уходит под воду.

Виталий Наливкин поступает с ними очень строго: проводит обратный ритуал, в ходе которого, правда, приходится сжечь сектантов на костре. К счастью для последних, дрова оказались сырыми, их сдали в правоохранительные органы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1152" height="648" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/790977" frameborder="0"></iframe> Виталий Наливкин спасает Уссурийск от наводнений.Источник: instagram.com/vitali_nalivkin

Это первая работа команды Виталия Наливкина после истории с арестом главного героя. Напомним, после ролика про взяточника в погонах полицейские задержали актера, исполняющего роль Наливкина, и суд отправил его на пять суток в изолятор якобы за маты в общественном месте. После чего о «председателе» узнала вся страна, люди даже выходили на одиночные пикеты за «Свободу Наливкину».

Примечательно, что в новом ролике в роли главного сектанта снялся Алексей Пивоваров – звезда российской тележурналистики, создатель канала-миллионника «Редакция». В Уссурийске он снимал выпуск про феномен Виталия Наливкина.

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ИСТОЧНИК KP.RU