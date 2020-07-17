2020-07-17T09:45:20+03:00
Общество

Экологию бухты Золотой Рог во Владивостоке улучшат в следующем году

Оказать содействие в этом пообещал полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев
Никита СЕРГЕЕВ
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Юрий Трутнев пообещал оказать помощь со стороны федерального бюджета. Фото: пресс-служба правительства Приморского краяЮрий Трутнев пообещал оказать помощь со стороны федерального бюджета. Фото: пресс-служба правительства Приморского края
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Состояние бухты Золотой Рог в столице российского Дальнего Востока с борта гидрографического судна «Юрий Трофимов» осмотрели полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

— Проведена большая работа, замечаний стало меньше, мазутных пятен нет. Но этого недостаточно. Во Владивостоке вообще все сложнее — здесь отсутствует система ливневой канализации, коллекторы работают не в полной мере. В течение месяца коллеги посчитают, какие средства необходимы, и мы попробуем разрешить эту проблему совместно с городом и краем. Я готов постараться оказать помощь со стороны федерального бюджета, — заявил Юрий Трутнев.

В свою очередь Олег Кожемяко подчеркнул, что поддержка правительства в реконструкции ливневой канализации и очистке бухты важна для экологической безопасности края.

Ввод в эксплуатацию очистных сооружений уменьшил количество бытовых и канализационных стоков в бухту на 80%. К следующему году этот показатель будет доведен до 90%.

— В течение месяца мы подготовим примерный расчет и схему, где нужно устанавливать канализационные насосные станции, очистные сооружения, прокладывать новые коллекторы. Это большая программа, которая будет рассмотрена и принята на федеральном уровне. Мы каждый год будем сдавать объекты, которые улучшат экологию бухты Золотой Рог и всей прибрежной акватории Владивостока, — сообщил губернатор.

По словам Кожемяко, полпред также распорядился направить дополнительные средства на создание очистных сооружений бухты Улисс возле завода «Восточная Верфь».

Пресс-служба правительства Приморского края сообщает, что качество воды в бухте Золотой Рог в 2019 году по сравнению с предыдущим годом улучшилось с V класса «грязные» на IV класс «загрязненные».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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