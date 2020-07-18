Во Владивосток катер с рыбаками едва не унесло в открытое море

18 Июль 2020 2020-07-18T03:38:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В неприятной ситуации в акватории Уссурийского залива за островом Скрыплева оказался экипаж катера, который потерял ход. После того, как у транспортного средства заглох двигатель, пятерых рыбаков начало относить в открытое море. Мужчины решили не дожидаться беды и вызвали на подмогу спасателей.

Оперативно в район поиска выдвинулись спасатели Владивостокского поисково-спасательного отряда филиал ДВРПСО МЧС России. К счастью, никто из рыбаков не пострадал, но к моменту приезда специалистов они были слегка напуганы. Во время эвакуации экипажа на катер МЧС, капитану терпящего бедствие плавсредсдства все же удалось завести мотор. Однако он работал с перебоями, поэтому спасатели решили сопроводить катер до места стоянки.

В спасательной операции приняли участие трое спасателей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU