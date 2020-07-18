2020-07-18T03:38:49+03:00
Происшествия

Во Владивосток катер с рыбаками едва не унесло в открытое море

Спасать пятерых мужчин пришлось сотрудникам МЧС
Милана СОКОЛ
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Спасатели пришли на помощь к рыбакам во ВладивостокеСпасатели пришли на помощь к рыбакам во ВладивостокеФото: 25.mchs.ru
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В неприятной ситуации в акватории Уссурийского залива за островом Скрыплева оказался экипаж катера, который потерял ход. После того, как у транспортного средства заглох двигатель, пятерых рыбаков начало относить в открытое море. Мужчины решили не дожидаться беды и вызвали на подмогу спасателей.

Оперативно в район поиска выдвинулись спасатели Владивостокского поисково-спасательного отряда филиал ДВРПСО МЧС России. К счастью, никто из рыбаков не пострадал, но к моменту приезда специалистов они были слегка напуганы. Во время эвакуации экипажа на катер МЧС, капитану терпящего бедствие плавсредсдства все же удалось завести мотор. Однако он работал с перебоями, поэтому спасатели решили сопроводить катер до места стоянки.

В спасательной операции приняли участие трое спасателей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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