2020-07-18T08:07:12+03:00
Происшествия

В Приморье нерадивая мать заморила маленькую дочку голодом, ребенка спасли врачи

Теперь женщине предстоит ответить за жестокое обращение с малышкой по закону
Милана СОКОЛ
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Ребенку понадобилась помощь медиковРебенку понадобилась помощь медиковФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Мать-кукушка из Уссурийска, ранее уже лишенная родительских прав на одного ребенка, едва не заморила голодом втором. Дело в том, что на протяжении полугода кормила ребенка, только тогда, когда приходила в себя от алкогольного забвения. Однако и эту пищу правильной не назовешь, новорожденной девочке вместо смеси доставалась манная каша или вовсе вода.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Приморского края, жительница Уссурийска уже была лишена родительских прав в 2014 году, однако на путь исправления нерадивая мать не встала. Благополучной семью подсудимой явно не назовешь. Проживая со своим сожителем и матерью, женщина продолжала злоупотреблять спиртным, а заботиться о новорожденной никто из троицы попросту не собирался.

Ребенку не уделяли внимания, редко с ним гуляли, да и проблемы с питанием малышки были регулярными. За ее короткую жизнь девочку дважды забирали в больницу из-за дефицита массы тела. Врачи констатировали у грудничка «дистрофию 3 степени». Во время последней госпитализации медикам удалось стабилизировать состоянии маленького пациента. Девчушку взяли под опеку.

Уссурийская городская прокуратура уже утвердила обвинительное заключение в отношении нерадивой мамаше. За ненадлежащее исполнение родительских прав женщине может грозить лишение свободы на срок до трех лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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