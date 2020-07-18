«Откачивали час»: во Владивостоке мотоциклист на скорости протаранил такси

18 Июль 2020 2020-07-18T04:20:25+03:00

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Серьезная авария произошла на одной из главных дорог Владивостока, рядом с остановкой общественного транспорта «Цирк». Водитель такси не пропустил при развороте мотоциклиста, который в свою очередь буквально «пошел на взлет». Два разбитых транспортных средства и искалеченный человек – итоги столкновения на Светланской, 109.

На кадрах видеорегистратора случайного очевидца отчетливо заметно, что водитель такси ехал в сторону центра и в какой-то момент решил развернуться. Разметка на этом участке дороге действительно разрешает такой маневр, но вот в безопасности его мужчина не убедился. Водитель мотоцикла попросту не успел среагировать на образовавшееся препятствие, возможно из-за высокой скорости, с которой он ехал в направлении Луговой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1152" height="648" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/791182" frameborder="0"></iframe> Столкновение такси и мотоцикла во Владивостоке попало на видео.Видео: ak_vdk (Аварийные комиссары)

От удара мото откинуло на несколько метро, а сам пилот вылетел из седла. Травмы, полученные байкером оказались крайне серьезные. Оно и понятно, куда человеку тягаться с тяжелой техникой, судя по повреждениям Toyota Prius, удар был мощным. Для пострадавшего в срочном порядке вызвали скорую помощь.

Удар оказался очень сильнымФото: dps_vl

– Скорая прибыла в течении 15 мин. Около часа стояли приводили его в себя. А потом с включенными сигналами повезли в больницу. Значит жив. Пусть парнишка поправляется!!! Скорейшего выздоровления, – поделилась одна из свидетельниц происшествия.

В подробностях аварии теперь предстоит разобраться специалистам.

Неудачный маневр привел к тяжелым последствиямФото: dps_vl

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ИСТОЧНИК KP.RU