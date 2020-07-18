Синоптики уточнили, какую погоду ждать приморцам на выходных

18 Июль 2020 2020-07-18T05:02:39+03:00

Комфортную для отдыха погоду прогнозируют в Приморье Фото: Мария ЛЕНЦ

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В субботу и воскресенье синоптическая ситуация в Приморье кардинально не поменяется. На погоду в регионе окажет влияние гребень тихоокеанского антициклона, который принесет жару в континентальные районы. Днем там ожидается +26…+33 °С, на побережье будет прохладнее +17…+25 °С. В ночные часы ожидается морось, местами туман, столбики термометров поднимутся до +17…+25 °С. Сохранится высокая относительная влажность воздуха.

По прогнозам специалистов портала «Примпогода», во Владивостоке в первый выходной недели переменная облачность, преимущественно без осадков. При южном, юго-восточном умеренном ветре, воздух прогреется до +20...+22°C.

В Уссурийске 18 июля переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. В городе ожидается +26...+28°C.

В Находке сегодня тоже осадков не ожидается лишь переменная облачность. Ветер южный, юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха +23...+25°C.

Температура воды в Амурском заливе +21°С, в бухте Находка +18°C, в заливе Посьета +21°C.

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ИСТОЧНИК KP.RU