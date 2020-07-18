Снова смерть: в Приморье от коронавируса скончались уже 62 человека
Коронавирусная инфекция в Приморье не отступает. Снова печальные новости пришли от оперативного краевого штаба. Болезнь унесла жизнь еще одного пациента. Всего с начала эпидемии не смогли справиться с опасной инфекцией 62 человека.
Помимо этого в Приморье продолжает расти число заболевших. Стало известно о 80 новых случаях заражения. На данный момент на лечении находятся больше 1000 человек. В тяжелой форме заболевание протекает у 62 пациентов. Новая коронавирусная инфекция за время пандемии подтвердилась у 5460 жителей Приморья.
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ИСТОЧНИК KP.RU