2020-07-18T05:37:58+03:00
Происшествия

Снова смерть: в Приморье от коронавируса скончались уже 62 человека

Оперштаб сообщил актуальные данные по распространению инфекции в крае
Милана СОКОЛ
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Болезнь унесла еще одну жизнь в ПриморьеБолезнь унесла еще одну жизнь в ПриморьеФото: Милана СОКОЛ
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Коронавирусная инфекция в Приморье не отступает. Снова печальные новости пришли от оперативного краевого штаба. Болезнь унесла жизнь еще одного пациента. Всего с начала эпидемии не смогли справиться с опасной инфекцией 62 человека.

Помимо этого в Приморье продолжает расти число заболевших. Стало известно о 80 новых случаях заражения. На данный момент на лечении находятся больше 1000 человек. В тяжелой форме заболевание протекает у 62 пациентов. Новая коронавирусная инфекция за время пандемии подтвердилась у 5460 жителей Приморья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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