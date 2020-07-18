В Приморье административные комиссии проверяют базы отдыха и детские лагеря

18 Июль 2020 2020-07-18T09:30:48+03:00

В Приморье проверяют базы отдыха и другие предприятия, оказывающие услуги населению Фото: Милана СОКОЛ

Изменить размер текста: A A

Нарушителей санитарных норм могут прикрыть

Административные комиссии в Приморье по всему краю занимаются проверкой предприятий, оказывающих услуги населению. Под особым контролем базы отдыха и детские лагеря. Также соблюдение санитарных норм контролируется на рынках, стадионах в общественном транспорте и других местах массового скопления людей. Здесь за порядком следит интелектуальная система видеонаблюдения.

Напомним, в крае продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный еще весной из-за коронавирусной инфекции.

– Нарушителей санитарных правил ожидают штрафные санкции, для предприятий – вплоть до запрета оказывать услуги, – сообщили в правительстве Приморья.

Руководитель территориально управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская отметила, что особое внимание уделяется контролю за работой баз отдыха и детских лагерей. Стоит отметить, что проверки действительно тщательные, некоторым заведениях так и не разрешили открыться из-за несоблюдения СанПиНа.

– Мы организовали с прокуратурой проверку одной из баз отдыха, которая находится в Хасанском районе – были выявлены нарушения, в том числе отсутствовало оборудование для обеззараживания воздуха. Собранные материалы направим в суд для приостановления деятельности организации , – отметила главный санитарный врач Приморья.

ПО ТЕМЕ

Для борьбы с коронавирусом: Приморье накроет сеть видеокамер с функцией распознавания лиц

Займется проектом министерство, в котором сменили главу после провала системы цифровых пропусков (подробнее...)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU