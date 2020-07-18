В Приморье административные комиссии проверяют базы отдыха и детские лагеря
Нарушителей санитарных норм могут прикрыть
Административные комиссии в Приморье по всему краю занимаются проверкой предприятий, оказывающих услуги населению. Под особым контролем базы отдыха и детские лагеря. Также соблюдение санитарных норм контролируется на рынках, стадионах в общественном транспорте и других местах массового скопления людей. Здесь за порядком следит интелектуальная система видеонаблюдения.
Напомним, в крае продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный еще весной из-за коронавирусной инфекции.
– Нарушителей санитарных правил ожидают штрафные санкции, для предприятий – вплоть до запрета оказывать услуги, – сообщили в правительстве Приморья.
Руководитель территориально управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская отметила, что особое внимание уделяется контролю за работой баз отдыха и детских лагерей. Стоит отметить, что проверки действительно тщательные, некоторым заведениях так и не разрешили открыться из-за несоблюдения СанПиНа.
– Мы организовали с прокуратурой проверку одной из баз отдыха, которая находится в Хасанском районе – были выявлены нарушения, в том числе отсутствовало оборудование для обеззараживания воздуха. Собранные материалы направим в суд для приостановления деятельности организации , – отметила главный санитарный врач Приморья.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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