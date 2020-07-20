Приморцы оказались самыми худыми: Минздрав провел соответствующее исследование
Приморский край занял последнюю строчку рейтинга среди регионов России по показаниям уровня ожирения у населения. Как сообщает RT, исследование проводилось Минздравом согласно итогам 2019 года. Показатель отражает количество больных на 100 тысяч населения .
Согласно рейтингу, жители Приморья меньше других в стране страдают от ожирения. Избыточная масса тела зафиксирована в 549,2 случаях. Низкие показатели по этому заболеванию также в Москве – 607, 7 человек на 100 тысяч. Излишней полнотой особо не страдают и наши дальневосточные соседи из Еврейской автономной области – 685,4 случаев.
Возглавили список регионов России с высоким распространением ожирения: Алтайский край – 5 539,4 случая, Ямало-Ненецкий автономный округ – 3 527,2 и Тюменская область – 2 860,2.
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ИСТОЧНИК KP.RU