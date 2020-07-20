2020-07-20T02:20:26+03:00
Общество

«Реанимобиль спешил к новорожденному»: во Владивостоке дама на белом BMW не пропускала скорую

Противостояние на дороге длилось несколько остановок [видео]
Милана СОКОЛ
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Очевидцы уверяют, что за рулем сидела женщинаОчевидцы уверяют, что за рулем сидела женщинаФото: принтскрин видео.
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Реанимационная бригада, спешащая на срочный вызов к новорожденному ребенку во Владивостоке, оказалась в неприятной ситуации из-за нерадивой автолюбительницы. Дама на BMW почему-то решила, что для нее первоочередной проезд важнее, чем для медиков. Как уверяют очевидцы, водитель не реагировала на спецсигналы, то ускорялась, то замедляла движение, но полосу не уступала.

Неприятный инцидент на дороге Владивостока произошел 18 июля около 15:00.

– Водитель наш реанимобиль видела, но не пропускала с Магнитогорской до 13-го километра. Видео, к сожалению, удалось снять уже в самом конце, – поделился в популярной автомобильной группе Приморья автор кадров.

Во Владивостоке водитель BMW не пропускала скорую помощь.Видео: dps_vl

Естественно, подобная ситуация нашла отклик в сердцах многих жителей края

«Если бы спецмашинам разрешили таранить машины, которые мешают проезду (в том числе и криво припаркованные во дворах), то, возможно, подобных ситуаций не возникало? Иногда водители забывают, что от их «маневров» перед скорой или брошенной во дворе тачкой может зависеть жизнь человека», «За километр слышно и видно скорую водителю! Нормальному водителю. Первая мысль – освободить полосу, почему у некоторых иначе, что с ними происходит», – отмечают приморцы.

Не исключено, что действиями автоледи в ближайшее время заинтересуется ГИБДД. Специалисты уже неоднократно наказывали нерадивых автомобилистов благодаря видео в соцсетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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