На приморской трассе на ходу вспыхнул пассажирский автобус

20 Июль 2020 2020-07-20T04:09:33+03:00

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Автобус с пассажирами загорелся на трассе в Приморье в последний выходной день недели. ЧП случилось на 25-ом километре трассы Находка-Лазо Партизанского района. Благодаря быстрой реакции водителя и людей, обошлось без пострадавших.

Сообщение о возгорании автобуса поступило на пульт пожарной охраны 19 июля в 21:38. Специалисты добрались до места происшествия спустя 12 минут. К моменту приезда брандмейстеров, транспортное средство было объято огнем. Люди при этом смогли самостоятельно эвакуироваться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/791393" frameborder="0"></iframe> В Приморье загорелся автобус.Видео: dps_mesto

– В 21:56 пожар удалось локализовать, а в 22:50 полностью ликвидировать. Огонь распространился на площадь 17 квадратных метров. В тушении участвовали 6 человек и 2 спецмашины. Никто не пострадал, – рассказали «КП-Владивосток» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В причинах пожара будут разбираться эксперты. Транспортное средство, судя по всему, уже не подлежит восстановлению.

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ИСТОЧНИК KP.RU