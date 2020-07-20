Продавец крабов в Артеме лишился товара почти на 70 тысяч и к тому же заплатит штраф
Сотрудники подразделения экономической безопасности МВД Артема остановили продажу морепродуктов из салона автомашины на улице Кирова. Мясом вареного краба без маркировки и ветеринарно-сопроводительных документов прямо с колес торговал 53-летний местный житель. Причем условия хранения продуктов явно вызывали вопросы.
На продавца составлен административный протокол. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Артему
Полицейскими изъято 80 килограммов морского деликатеса на сумму 68 тысяч рублей. Продукция помещена на изолированное хранение в Россельхознадзор и в дальнейшем будет утилизирована, а на торговца составлен административный протокол по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил».
Продукция, не отвечающая требованиям безопасности, будет утилизирована. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Артему
Пресс-служба Управления МВД России по Приморскому краю напоминает, что покупатель вправе потребовать от продавца наличие ветеринарно-сопроводительных документов, которые гарантируют безопасность продукции.
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ИСТОЧНИК KP.RU