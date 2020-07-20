2020-07-20T03:56:35+03:00
Общество

Продавец крабов в Артеме лишился товара почти на 70 тысяч и к тому же заплатит штраф

Мужчина торговал морским деликатесом с колес, не имея соответствующих разрешительных документов [фото]
Никита СЕРГЕЕВ
Поделиться:
Полицейские в Артеме изъяли 80 килограммов краба на сумму 68 тысяч рублей. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу АртемуПолицейские в Артеме изъяли 80 килограммов краба на сумму 68 тысяч рублей. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Артему
Изменить размер текста:

Сотрудники подразделения экономической безопасности МВД Артема остановили продажу морепродуктов из салона автомашины на улице Кирова. Мясом вареного краба без маркировки и ветеринарно-сопроводительных документов прямо с колес торговал 53-летний местный житель. Причем условия хранения продуктов явно вызывали вопросы.

На продавца составлен административный протокол. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Артему

На продавца составлен административный протокол. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Артему

Полицейскими изъято 80 килограммов морского деликатеса на сумму 68 тысяч рублей. Продукция помещена на изолированное хранение в Россельхознадзор и в дальнейшем будет утилизирована, а на торговца составлен административный протокол по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил».

Продукция, не отвечающая требованиям безопасности, будет утилизирована. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Артему

Продукция, не отвечающая требованиям безопасности, будет утилизирована. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Артему

Пресс-служба Управления МВД России по Приморскому краю напоминает, что покупатель вправе потребовать от продавца наличие ветеринарно-сопроводительных документов, которые гарантируют безопасность продукции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Министром здравоохранения Сахалина стал врач из Приморья
Почта России напоминает о полезных сервисах для путешественников
Синоптики рассказали, когда на Приморье обрушится сильный ливень с грозами
Прокуратура Владивостока обязала «Примтеплоэнерго» заплатить почти 13 миллионов долга
Продавец крабов в Артеме лишился товара почти на 70 тысяч и к тому же заплатит штраф
На приморской трассе на ходу вспыхнул пассажирский автобус
Информация о военно-морском параде во Владивостоке появилась в новом разделе сайта Минобороны
«Реанимобиль спешил к новорожденному»: во Владивостоке дама на белом BMW не пропускала скорую
Приморцы оказались самыми худыми: Минздрав провел соответствующее исследование
Двоих птенцов аиста подкинули в коробках на обочину дороги в Приморье
Рейды по соблюдению масочного режима проходят во Владивостоке
Серьезный пожар произошел на базе отдыха в бухте Витязь в Приморье
Приморские спасатели нашли утонувшего мальчика
Новая смерть: от коронавирусной инфекции скончался еще один приморец
Памятник Борцам за власть Советов перекрыла спецтехника
Число заболевших за сутки в Приморье растет. Зарегистрирована еще одна смерть
Квартирный вор в Приморье «на удачу» дергал дверные ручки
Облачно и без осадков: погода в Приморье на 19 июля
В Приморье административные комиссии проверяют базы отдыха и детские лагеря
В Приморье нерадивая мать заморила маленькую дочку голодом, ребенка спасли врачи