Продавец крабов в Артеме лишился товара почти на 70 тысяч и к тому же заплатит штраф

20 Июль 2020 2020-07-20T03:56:35+03:00

Полицейские в Артеме изъяли 80 килограммов краба на сумму 68 тысяч рублей. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Артему

Мужчина торговал морским деликатесом с колес, не имея соответствующих разрешительных документов [фото]

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Сотрудники подразделения экономической безопасности МВД Артема остановили продажу морепродуктов из салона автомашины на улице Кирова. Мясом вареного краба без маркировки и ветеринарно-сопроводительных документов прямо с колес торговал 53-летний местный житель. Причем условия хранения продуктов явно вызывали вопросы.

На продавца составлен административный протокол. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Артему

Полицейскими изъято 80 килограммов морского деликатеса на сумму 68 тысяч рублей. Продукция помещена на изолированное хранение в Россельхознадзор и в дальнейшем будет утилизирована, а на торговца составлен административный протокол по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил».

Продукция, не отвечающая требованиям безопасности, будет утилизирована. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Артему

Пресс-служба Управления МВД России по Приморскому краю напоминает, что покупатель вправе потребовать от продавца наличие ветеринарно-сопроводительных документов, которые гарантируют безопасность продукции.

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ИСТОЧНИК KP.RU