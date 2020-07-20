Прокуратура Владивостока обязала «Примтеплоэнерго» заплатить почти 13 миллионов долга
Прокуратура во Владивостоке вмешалась в ситуацию с краевым государственным унитарным предприятием «Примтеплоэнерго», не заплатившим задолженность по исполненным государственным контрактам на поставку топлива. Прокурор города внес гендиректору предприятия представление об устранении нарушений закона, а также возбудил административные производства за нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг).
В результате после вмешательства прокуратуры погашена задолженность перед поставщиками в размере почти 13 миллионов рублей. А виновное должностное лицо получило штраф на общую сумму 60 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU