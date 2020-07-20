Прокуратура Владивостока обязала «Примтеплоэнерго» заплатить почти 13 миллионов долга

20 Июль 2020 2020-07-20T04:11:24+03:00

Кроме того, виновник возникновения ситуации оштрафован на 60 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Прокуратура во Владивостоке вмешалась в ситуацию с краевым государственным унитарным предприятием «Примтеплоэнерго», не заплатившим задолженность по исполненным государственным контрактам на поставку топлива. Прокурор города внес гендиректору предприятия представление об устранении нарушений закона, а также возбудил административные производства за нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг).

В результате после вмешательства прокуратуры погашена задолженность перед поставщиками в размере почти 13 миллионов рублей. А виновное должностное лицо получило штраф на общую сумму 60 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU